علماء يستخدمون مكبرات صوت تحت الماء لـ «إنقاذ» الشعاب المرجانية

توصل باحثون إلى طريقة جديدة يمكن أن تساعد في “إنقاذ” الشعاب المرجانية المتضررة، وهو أمر يتمتع بأهمية نظرا لتناقص أعدادها بجميع أنحاء العالم، بسبب ارتفاع درجات حرارة البحار والمحيطات بشكل قياسي.

وحسب دراسة جديدة نشرت، في مجلة “رويال سوسايتي أوبن ساينس”، فإنه يمكن استخدام أصوات الشعاب المرجانية المزدهرة لتشجيع يرقات المرجان على إعادة استعمار الشعاب المرجانية المتضررة أو التالفة.

واستخدم الباحثون مكبرات صوت تشغل أصوات الشعاب المرجانية السليمة تحت الماء، “لمساعدة يرقات المرجان على الاستقرار بمعدلات تصل إلى 7 أضعاف”، حسبما أظهرت الدراسة.

وقالت عالمة الأحياء البحرية في معهد “وودز هول” لعلوم المحيطات في ماساتشوستس ومؤلفة الدراسة، ناديغ أوكي، إن الباحثين كانوا يسجلون الأصوات تحت الماء من الشعاب المرجانية بمنطقة البحر الكاريبي منذ ما يقرب من عقد من الزمن. وخلال تلك الفترة، لاحظوا أن الشعاب المرجانية الأكثر صحة “تميل إلى احتواء تجمعات أسماك أكثر تنوعا”.

وقالت أوكي في تصريحات صحفية، إن الباحثين وجدوا أن اليرقات التي وُضعت بالقرب من مكبرات الصوت تحت الماء “استقرت بمعدل الضعف تقريبا”.

وفقد العالم نصف شعابه المرجانية منذ الخمسينيات من القرن الماضي، بسبب التأثير المدمر للاحتباس الحراري والصيد الجائر والتلوث وفقدان الموائل وتفشي الأمراض.

وغذت الانخفاضات الكبيرة الجهود المبذولة لحماية الشعاب المرجانية المتبقية، من خلال أساليب تتراوح بين إعادة زراعة الشعاب المرجانية التي تتكاثر في الحضانة، إلى تطوير سلالات يمكنها تحمل المياه الدافئة.

وفي حين أن النتائج واعدة، فإن هناك المزيد من العمل الذي يجري لفهم ما إذا كانت كافة الأنواع المرجانية تستجيب للأصوات بنفس الطريقة، وما إذا كانت الشعاب المرجانية تزدهر بعد الاستقرار.