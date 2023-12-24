على أعتاب العام الجديد.. الفلسطينيون يشعرون بالحسرة على من قضوا في الحرب

على أعتاب عام جديد يقف الفلسطينيون والحسرة تأكلهم على آلاف الضحايا، الذين قضوا في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المتواصلة منذ 77 يوما، فالحرب تبدو أطول مما تخيل الجميع، وإسرائيل تصر على الوصول إلى غاياتها، بتحرير الأسرى و أنهاء سيطرة حركة حماس على السلطة في غزة.

وفي مستجدات هذه الحرب المتدحرجة قتل عشرات الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من القطاع.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 19 شخصا قتلوا جراء قصف الإسرائيلي مدينة خان يونس جنوب القطاع، وقتل ثلاثة فلسطينيين جراء قصف استهدف مدينة خان يونس بينهم طفل، في حين ألقت الطائرات الإسرائيلية عشرات القنابل الفوسفورية على جباليا البلد ومنطقة الجرن شمال القطاع.

وفي وسط القطاع قتل 40 فلسطينيا وأصيب العشرات جراء قصف مكثف استهدف عدة مناطق.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 8 من جنوده خلال الاشتباكات في قطاع غزة، واستهدفت الفصائل الفلسطينية دبابتين إسرائليتين بقذائف “الياسين 105” في جباليا البلد شمال قطاع غزة، و قصفت تحشيداته العسكرية شرق خان يونس جنوباً برشقة صاروخية وبقذائف الهاون

وأسفر القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي عن مقتل 20.258 فلسطينياً، وجرح نحو 53.688، أكثر من 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال.