على هامش قمة أديس أبابا.. ليبيا وبوتسوانا تبحثان تطوير العلاقات والتعاون المشترك

بحث وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، مع وزير خارجية جمهورية بوتسوانا الدكتور فينيو بوتالي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون بين البلدين، وذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وجاء اللقاء على هامش مشاركة الجانبين في أعمال الدورة التاسعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، بحضور مدير إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية علاء الدين التاجوري، والمندوب الدائم لدولة ليبيا لدى الاتحاد الإفريقي السفير محمد آدم لينو، والمندوب الدائم لدولة ليبيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير طاهر السني.

وتناول الجانبان خلال الاجتماع آفاق تطوير التعاون بين ليبيا وبوتسوانا في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين ويعزز العلاقات بين الدولتين داخل القارة الإفريقية.

كما تبادل المسؤولان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والقارية المدرجة على جدول أعمال الاتحاد الإفريقي، مؤكدين أهمية تعزيز التشاور والتنسيق المشترك ضمن المؤسسات الإفريقية لدعم جهود تحقيق السلم والاستقرار والتنمية في القارة.

ويأتي اللقاء ضمن التحركات الدبلوماسية الليبية على هامش اجتماعات الاتحاد الإفريقي، بهدف توسيع الشراكات الإفريقية وتعزيز التواصل مع الدول الأعضاء في المنظمة القارية.

تسعى ليبيا خلال مشاركاتها في المحافل الإفريقية إلى تعزيز حضورها داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي، وتطوير علاقاتها مع الدول الأعضاء عبر التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، في إطار دعم العمل الإفريقي المشترك.