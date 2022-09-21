على هامش قمة نيويورك.. «المنفي» يشيد بالدّور الألماني والإفريقي

أثنى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على دور ألمانيا في دعم المسار السياسي في ليبيا، والتعاون مع إفريقيا للمساهمة في دعم استقرار البلاد وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية بالشراكة مع الاتحاد الإفريقي.

جاء ذلك في اجتماع تشاوري بنيويورك بين المستشار الألماني أولاف شولتز وعدد من القادة الأفارقة، من بينهم رئيس جمهورية السنغال بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي ماكي سال، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي.

وتطرق المنفي إلى تحديات الأمن الغذائي في إفريقيا في ظل الأزمة الدولية الراهنة وأهمية التعاون المشترك لتجاوز هذه الأزمة، وكذلك الدور الذي يمكن أن تلعبه ليبيا في حال استقرارها، في عديد الملفات ومن أهمها ملفات النفط والطاقة والبيئة.