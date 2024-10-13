على هامش مباراة نيجيريا وليبيا.. كمين مسلح ينهي حياة 3 أشخاص

شهدت التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 واقعة اختطاف مأساوية أنهت حياة ثلاثة أشخاص خارج ملاعب كرة القدم.

وأعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم مقتل 3 أشخاص على يد خاطفين في كمين مسلح على هامش مباراة منتخب نيجيريا وضيفه الليبيري (1-0) يوم الجمعة ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وقُتل الأشخاص الثلاثة على يد خاطفين في كمين مسلح على طريق إيهيالا-أورلو في ولاية أنامبرا، يوم الثلاثاء الماضي الموافق 8 أكتوبر/تشرين الأول 2024، حسب بيان رسمي أصدره الاتحاد النيجيري لكرة القدم.

وبعد المعلومات التي تم جمعها عن الحادث، تبين أن قطاع الطرق أطلقوا النار على الحافلة التي كان يستقلها طاقم قناة “سوبر سبورت”، وعلى متنها موظفون وأفراد أمن. وأسفر الهجوم على الفور عن مقتل مصور وضابط شرطة وسائق الحافلة.

وكان طاقم “سوبر سبورت” في طريقه إلى أويو لتغطية مباراة نيجيريا وليبيا في ملعب غودسويل أكبابيو.

وتفيد المعلومات بأن نحو 14 شخصا كانوا في السيارة وقت الكمين، وفي نهاية المطاف، تم إنقاذ 8 أشخاص، وتمكن اثنان من الفرار من تلقاء أنفسهما، ولقي ثلاثة آخرين مصرعهم، وما زال شخص واحد في عداد المفقودين.