على وقع التوترات بالمنطقة.. مشاورات مكثّفة وزيارات متبادلة بالسعودية وقطر وإيران

وصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إلى موسكو يرافقه وفد رسمي يضم رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي تهدف لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، “بالعلاقات الثنائية مع قطر”، مؤكدا أن “لدى البلدين ما يكفي من المشاريع المشتركة المهمة، بما في ذلك في قطاع الغاز”.

وقال بوتين، خلال لقائه أمير قطر: “إن دولة قطر تعد أحد الشركاء الرئيسيين لشركتنا “روس نفط”، وأشار “إلى أن قطر استثمرت قرابة مليار دولار في الاقتصاد الروسي من خلال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة”.

ولفت إلى أن “روسيا وقطر تتعاونان بشكل فعال في إطار منظمة مصدري الغاز، وتجريان اتصالات في المجال الإنساني، ولديهما العديد من المشاريع المشتركة في الرياضة والفن”.

وأكد بوتين أن “قطر تعد شريكا رئيسيا لروسيا في الشرق الأوسط، وذكر أن اللجنة المشتركة الروسية القطرية عقدت أعمالها في الدوحة مؤخرا”.

وجدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير قطر “التأكيد على أنه لن يحل السلام دون قيام دولة فلسطينية مستقلة”.

وقال بوتين: “قطر تقوم بجهود كبيرة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وهناك مبادرات ولكن لا يزال يقع ضحايا”.

وأكد “أننا نرى ضرورة الحل الدائم عبر تطبيق قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وحل الدولتين، وأعني إقامة دولة فلسطين”.

من جانبه، أعرب أمير قطر “عن تقديره العالي لمستوى العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن بلاده تعتزم توقيع عدد من الاتفاقيات مع موسكو خلال الزيارة”.

ودعا أمير “قطر لاتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز التبادل التجاري ليرتقي إلى إمكانات البلدين الكبيرة”.

وشدد أمير قطر على أن “التعاون مستمر بين الدولتين خاصة في القضايا الساخنة في المنطقة، القضية المأساوية التي نشهدها في غزة والقتل اليومي يجب أن يتوقف”، مذكرا “أننا توصلنا إلى اتفاق قبل عدة أشهر ولكن مع الأسف إسرائيل لم تلتزم به”.

وأكد “أننا كوسطاء نسعى لمحاولة تقريب وجهات النظر لكي نصل إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية”، مجددا التأكيد “أننا مع روسيا موقفنا ثابت وواضح، لا سلام دون دولة فلسطينية مستقلة وهذا ما سنعمل عليه”.

هذا “وتمتلك قطر استثمارات وازنة في روسيا، خاصة في قطاع الطاقة والبنوك، وتقدر الاستثمارات القطرية في الاقتصاد الروسي في العام 2024 بنحو 13 مليار دولار، وفي العام 2013 أصبح صندوق قطر السيادي مالكا لـ2.95% من رأس المال المصرح به لبنك “في تي بي” الروسي، وفي العام 2016 استحوذ على حصة 24.99% في مطار بولكوفو في سان بطرسبورغ، وفي العام نفسه اشترى تحالف مكون من صندوق قطري وشركة “غلينكور” التجارية حصة تبلغ 19.5% في شركة “روس نفط”.

وزير الدفاع السعودي يصل طهران في زيارة رسمية

وصل خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي، والوفد المرافق له، اليوم الخميس، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية.

وسيعقد وزير الدفاع السعودي، خلال الزيارة، “عددا من اللقاءات؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء: “من بين مواضيع النقاش بين كبار مسؤولي الدفاع في إيران والمملكة العربية السعودية، تطوير العلاقات الدفاعية والتعاون الإقليمي لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب”.

وتأتي زيارة خالد بن سلمان آل سعود، إلى طهران بدعوة من اللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في إيران.

“عراقجي” يكشف عن رسالة خامنئي إلى “بوتين”

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن رسالة المرشد الإيراني علي خامنئي إلى الرئيس فلاديمير بوتين، “تتناول آخر الأحداث في العالم، بالإضافة إلى تطوير العلاقات الثنائية”.

وأضاف عراقجي: “تتناول هذه الرسالة آخر تطورات الأحداث العالمية المهمة، والأحداث في المنطقة، بالإضافة إلى قضايا العلاقات الثنائية”.

وأشار الوزير إلى أن “أحد المواضيع المقرر مناقشتها مع السلطات الروسية، هو سير المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني”.

وقال: “تم التخطيط لهذه الزيارة منذ فترة طويلة، لنقل رسالة مكتوبة من المرشد الأعلى، وقد تزامنت مع الأحداث الأخيرة، ومع المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة”.

وأشار الوزير إلى أن الجانب الإيراني، “ناقش دائما القضية النووية عن كثب مع أصدقائنا من روسيا. لقد تبادلنا الآراء وتشاورنا. الآن هو الوقت المناسب لمناقشة هذا الأمر مع الجانب الروسي”.

وأمس، أعلن سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي، “أن زيارة عراقجي، تهدف إلى إجراء محادثات مع المسؤولين الروس، وهي تأتي في إطار التواصل المستمر والرفيع المستوى بين طهران وموسكو”.

من جانبها قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، “إن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيجري محادثات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الذي وصل إلى موسكو في زيارة عمل خلال 17 و18 أبريل”.

وأشارت زاخاروفا “إلى أن الطرفين سيتبادلان بشكل شامل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الراهنة”.