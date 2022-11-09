عليكم بالتوقف.. «السّني» يُخاطب الدول التي تسيّس ملف الانتهاكات في ليبيا

قالت مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني إنّهم ملتزمون بمحاسبة مرتكبي الجرائم في ليبيا داعيا الدول التي تسيّس ملف الانتهاكات بالتوقف عن ذلك.

وأوضح السني في كلمته أمام مجلس الأمن أنّ كابوس المقابر الجماعية في ترهونة مازال مستمرا مع استمرار انتشال جثث جديدة، مؤكدا في الوقت نفسه التزامهم بحماية المهاجرين غير القانونيين في ليبيا ومستغربا بموقف المجتمع الدولي السلبي تجاه تجارة البشر.

وأضاف السني أنّ جرائ الحرب لا تسقط بالتقادم وأنّه على المحكمة الجنائية الدولية الكشف عن مرتكبي الجرائم في ليبيا، مشيرا إلى أنّ مكتب النائب العام أصدر مذكرات قبض بحق مرتكبي الجرائم وأنّ طرابلس ملتزمة بمعاقبتهم.