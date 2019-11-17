«عماري زايد» يجتمع بممثلي هيئة التدريس الجامعي ونقابة الموظفين

عقد عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المُكلف الدكتور” محمد عماري زايد”، اجتماعًا الأحد، مع ممثلي النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي ونقابات الموظفين بمؤسسات التعليم العالي، بحضور مديري إدارات وزارة التعليم ذات العلاقة بالتعليم العالي.

ورحب الدكتور ” عماري زايد”، بالحضور، وقال إن حضورهم الاجتماع يعكس عودة الثقة بينهم والوزارة، مشيدا بوعيهم ورفضهم تسييس الحراك والتزامهم بحصره في المطالب التي أعلنوا عنها، وأكد أن الروح التي لمسها من الجميع تعكس حسهم الوطني الذي هو الطريق الأمثل لحل العراقيل وعودة الدراسة، وفق قوله.

وأفادت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء، بأن الاجتماع تناول بدء العام الدراسي الجديد، حيث سلم الحاضرون للدكتور” عماري”، مذكرة توضيحية بالمطالب والتي بينوا أنه منصوص عليها في اللوائح والتشريعات المعمول بها في الدولة الليبية.

وأكد الدكتور “عماري” أنه سيدرس قائمة المطالب التي قدمت له مع المجلس الرئاسي ووزارة المالية وكذلك الإدارات في وزارة التعليم، موضحا لهم بدء الحكومة في إعداد جدول المرتبات منوها بضرورة الأخذ في الاعتبار أن القطاع يمر بمرحلة انتقالية حيث سيتم فصل القطاع، وذلك بدوره له تبعات في إقرار الميزانية العامة للسنة القادمة.

كما شدّد وزير التعليم على أهمية الاتفاق على خارطة طريق واضحة للتعامل مع المطالب تُراعى فيها مصلحة العاملين في القطاع والظروف التي تمر بها البلاد.

هذا واتفق الحاضرون في ختام اجتماعهم على عقد لقاء آخر هذا الأسبوع لاستكمال النقاش ومتابعة ما تم الاتفاق عليه.