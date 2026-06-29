عمران اليمنية تكتسي بالأبيض.. عاصفة برد نادرة في عز الصيف

شهدت مناطق واسعة في محافظة عمران شمالي اليمن مشهداً مناخياً لافتاً بعدما تسببت عاصفة برد كثيفة في تغطية الجبال والسهول بطبقة بيضاء خلال وقت قصير، بالتزامن مع أمطار رعدية غزيرة أعادت رسم ملامح الطبيعة في ذروة فصل الصيف.

وأظهرت مقاطع فيديو وثقها ناشطون وصحفيون يمنيون تساقطاً كثيفاً لحبات البرد في عدة مناطق داخل المحافظة، حيث اكتست المرتفعات والأراضي الزراعية بطبقة بيضاء بدت وكأنها مشاهد شتوية غير معتادة في هذا التوقيت من العام.

وفي مديرية خارف تحديداً، بدت المزارع مغطاة بالكامل بالبرد، فيما استمرت الأمطار الغزيرة مصحوبة بزخات متواصلة من حبات البرد على مناطق متفرقة، وسط أجواء باردة أثارت الدهشة بين السكان والمتابعين.

ونشر المواطن اليمني فارس حرمل عبر صفحته على فيسبوك صوراً ومقاطع فيديو من مزارع قريته “ابن حاجب” في مديرية خارف، موثقاً المشهد الذي غطى الجبال والسهول بطبقة بيضاء كثيفة، واصفاً الأجواء بأنها تحمل سكينة بعد “غيث مبارك” عمّ المنطقة، بحسب تعبيره.

وأضاف أن المشاهد عكست جمال الطبيعة بعد الهطول الغزير، حيث بدت الأراضي الزراعية والجبال وكأنها ارتدت غطاءً أبيض في مشهد نادر تزامن مع فصل الصيف.

وأوضح المهتم بشؤون الطقس تركي المحيا أن الحالة الجوية جاءت نتيجة هبوب رياح شمالية غربية مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية فوق الأحواض الجبلية في محافظتي عمران وصنعاء، ما سمح بوصول الرياح الموسمية الرطبة مبكراً وأسهم في تشكل سحب طبقية منخفضة.

وأشار إلى أن هذه الظروف الجوية قد تؤدي إلى استمرار حالة عدم الاستقرار، مع احتمال تشكل خلايا رعدية ممطرة جديدة خلال الساعات المقبلة، وفق ما ذكره.

وتداول ناشطون وصحفيون يمنيون المشاهد على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث لفتت الانتباه المفارقة المناخية بين تساقط البرد الكثيف في شمال اليمن وموجات الحر الشديدة التي تضرب أجزاء واسعة من أوروبا خلال الفترة نفسها.

وكتب الناشط أحمد حليف أن مديرية خارف بدت مغطاة باللون الأبيض في وقت تعاني فيه أوروبا من ارتفاع درجات الحرارة، فيما وصف الصحفي أحمد الكمالي المشهد بأنه اكتساء كامل للمنطقة بالبرد الكثيف.

كما أشار ناشطون آخرون إلى أن المشاهد تشبه المناظر الشتوية في دول أوروبية، مؤكدين أن ما ظهر ليس من برلين أو تركيا بل من محافظة عمران شمالي اليمن.

وكتب الناشط علي حاتم معلقاً على المشهد: “شتاء في عز الصيف”، في إشارة إلى الطبيعة الاستثنائية للحالة الجوية.

من جانبه، أوضح الصحفي سمير النمري أن ما ظهر في المقاطع لا يتعلق بتساقط الثلوج، بل بعاصفة برد كثيفة غطت أجزاء واسعة من المحافظة، وهو ما أكده أيضاً عدد من السكان الذين وثقوا الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرد، وفق قناة الجزيرة.

وأشار الصحفي كمال السلامي إلى تزامن هذه الظاهرة مع موجات الحر في أوروبا، في حين أكد متابعون أن كثافة البرد جعلت الجبال والطرقات تبدو وكأنها مغطاة بالثلوج في مشهد نادر الحدوث.