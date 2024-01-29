عمليات الأونروا في غزة ستتوقف بنهاية فبراير ما لم يتوفر التمويل  

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الاثنين، إنها لن تتمكن من مواصلة العمليات في قطاع غزة والمنطقة بعد نهاية فبراير، إذا لم يُستأنف التمويل.

ويأتي إعلان الأونروا في وقت أوقفت فيه عدد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا، تمويلها للوكالة بعد اتهامات إسرائيلية بتورط 12 من موظفي الأونروا في هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حركة (حماس) ضد مواقع للجيش الإسرائيلي.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم الوكالة قوله: “إذا لم يتم استئناف التمويل، لن تتمكن الأونروا من مواصلة خدماتها والعمليات في أنحاء المنطقة بما يشمل غزة لما بعد نهاية فبراير”.