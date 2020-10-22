عملية «إيريني» ترصد رحلات جوية يشتبه في حملها شحنات عسكرية إلى ليبيا

أعلنت عملية “إيريني” البحرية الأوروبية للمراقبة في البحر المتوسط، عن رصد 120 رحلة جوية مشبوهة، ربما تحمل شحنات عسكرية ذهابا وإيابا إلى ليبيا.«»

وأفادت العملية في بيان لها، بأن ذلك جاء خلال مراقبة 25 مطارا ومهبطا منذ مايو الماضي.

وقالت العملية إن السفن المشاركة فيها نفذت 33 زيارة على متن السفن التجارية المتجهة إلى ليبيا ورصدت سفنا مشبوهة في أكثر من 16 ميناء ونقطة إنزال.

وأشار البيان إلى أن عملية “إيرني” قدمت 16 تقريرا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن طرفي النزاع في ليبيا.

كما نفذت العملية الثلاثاء، حق الزيارة على سفينة تجارية تحمل بضائع عامة وترفع علم بنما، وكانت غادرت من تركيا باتجاه مصراتة ولم تعثر على أي شيء مشبوه.

يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن إطلاق عملية “إيريني” مطلع أبريل الماضي، لمراقبة حظر السلاح إلى ليبيا وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.