عميد بلدية مصراتة يرفض ترشح «عقيلة صالح» لأي منصب جديد

أعلن عميد بلدية مصراتة محمود السقوطري، رفضه ترشح رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح لأي منصب جديد.

وأكد السقوطري في مقابلة له مع صحيفة “Strumenti Politici” الإيطالية رفضه لترشح عقيلة صالح لأي منصب مشددا على ضرورة ألا يكون المترشح داعما للتدخل العسكري في ليبيا.

كما أعلن تأييده للحلول السلمية للأزمة في ليبيا ورفض أي تدخل عسكري.

وأشار السقوطري إلى أن مسار الحوار الذي سلكته المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، مقبول ويجب دعمه، لافتاً إلى أن مشكلته الوحيدة هي معايير اتخاذ القرارات في حوار تونس وكيف يجري اختيار المشاركين.

وأضاف يقول: “لا نتفق مع تعيين عقلية صالح ونرفض ترشيحه، وشرطنا الوحيد هو ألا يكون المترشح داعماً للتدخل العسكري”.

ونوه عميد بلدية مصراتة إلى أنه يُفضل أن يُواصل فائز السراج مهامه حتى الانتخابات القادمة.

ولفت السقوطري إلى أن جميع القوات الموجودة على خط الجبهة المرتبطة بمصراتة هي قوى منضبطة وإذا جرى الاتفاق على وقف إطلاق النار فإن جمعيها ستحترم هذا القرار.

وتابع يقول: “أجرينا لقاءات عديدة مع رؤساء بلديات آخرين وهدفنا إقامة نظام لا مركزي بليبيا”.

واستطرد قائلاً: “نأمل أن تساعدنا الدول الصديقة في تنفيذ مشاريع البلدية قبل الثورة، كما نأمل أن تستأنف الشركات الإيطالية التي عملت في ليبيا قبل الثورة مشاريعها.