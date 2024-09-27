«عنصرية» مشجعيه.. تعزز متاعب برشلونة في دوري أبطال أوروبا

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، الجمعة، منع برشلونة الإسباني من بيع التذاكر لجماهيره لمباراته المقبلة خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا بعد 2024-2025، بسبب تصرفات مشجعيه العنصرية خلال مباراته ضد موناكو الفرنسي.

وقال اليويفا في بيان رسمي: “قررت لجنة الانضباط والقيم تنفيذ الإجراء الانضباطي المعلق الذي فرضته لجنة الاستئناف في 17 أبريل 2024، بسبب التصرف العنصري لجماهير برشلونة، مما ترتب عليه منع النادي الكتالوني من بيع تذاكر لمشجعيه خارج أرضه لمباراته المقبلة في مسابقة الاتحاد الأوروبي وفقا للمادة 26(3) من لوائح الانضباط”.

وفرض اليويفا غرامة قدرها 10 آلاف يورو على النادي الإسباني مع حظر إضافي أيضا على بيع التذاكر لجماهيره لمباراة واحدة خارج أرضه، مع إيقاف التنفيذ لمدة عام.

وفاز موناكو الفرنسي على برشلونة 2-1 في ملعب لويس الثاني الأسبوع الماضي، في الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري.

وستكون المباراة المقبلة لبرشلونة خارج أرضه على ملعب رد ستار بلغراد الصربي في 6 نوفمبر 2024.