«عنق زجاجة» الطاقة العالمي.. ماذا نعرف عن مضيق ملقا؟

في ظل تصاعد التهديدات الإقليمية المرتبطة بالممرات البحرية الاستراتيجية، وتلويح إيران بتوسيع نطاق ردودها لتشمل ممرات ملاحية عالمية، عاد مضيق ملقا إلى واجهة الاهتمام الدولي بوصفه أحد أهم وأخطر الشرايين الحيوية للتجارة العالمية وأمن الطاقة الدولي.

ويُعد مضيق ملقا من أكثر الممرات البحرية حساسية على مستوى العالم، حيث يربط بين المحيط الهندي والمحيط الهادئ، ويمثل ممراً طبيعياً بين بحر أندامان وبحر الصين الجنوبي، ما يجعله نقطة ارتكاز رئيسية في حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.

ويمتد المضيق لمسافة تقارب 900 كيلومتر، ويتراوح عرضه بين 65 و250 كيلومتراً، ويقع بين شبه جزيرة الملايو وسومطرة، وهو ما يمنحه موقعاً جغرافياً بالغ الأهمية في منظومة الملاحة البحرية العالمية.

وتشير البيانات إلى أن أكثر من 94 ألف سفينة تعبر هذا الممر سنوياً، ما يجعله واحداً من أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم، في وقت يمر عبره ما يقارب ربع البضائع المتداولة عالمياً، بما في ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم والسلع المصنعة وزيت النخيل والبن.

وتبرز أهمية مضيق ملقا بشكل خاص في قطاع الطاقة، إذ تشير التقديرات إلى أنه يستوعب أكثر من 35% من تجارة النفط العالمية، ونحو 20% من تجارة الغاز العالمية، ما يجعله نقطة اختناق استراتيجية في منظومة الإمداد العالمي للطاقة.

ولا تقتصر أهمية المضيق على كونه ممراً تجارياً، بل يمثل أيضاً نقطة حساسة أمنياً، نظراً لكثافة حركة الملاحة فيه، ما يرفع من احتمالات المخاطر المرتبطة بالقرصنة والتهريب، ويجعله محور مراقبة دائمة للقوى الإقليمية والدولية.

وتاريخياً، كان مضيق ملقا مركزاً للتنافس التجاري والاستراتيجي بين قوى كبرى، من بينها مملكة سريفيجايا في القرن السابع وسلطنة ملقا في القرن الخامس عشر، قبل أن يتحول في العصر الحديث إلى أحد أهم الممرات الحيوية التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي.

ويأتي هذا الاهتمام المتجدد في سياق توترات إقليمية متصاعدة، بعد تصريحات وتحذيرات صدرت عن مسؤولين إيرانيين بشأن احتمال توسيع نطاق الردود لتشمل ممرات بحرية استراتيجية، ما أعاد فتح النقاش حول هشاشة سلاسل الإمداد العالمية واعتماد الاقتصاد الدولي على نقاط اختناق محدودة.

ويرى خبراء أن أي اضطراب في هذا الممر الحيوي قد ينعكس بشكل مباشر وسريع على الأسواق العالمية، خصوصاً في أسعار الطاقة وتكاليف الشحن واستقرار سلاسل التوريد، ما يجعله أحد أكثر النقاط البحرية حساسية في العالم.

هذا وتُعد الممرات البحرية مثل مضيق ملقا من أهم نقاط الاختناق في الاقتصاد العالمي، نظراً لاعتماد حركة التجارة الدولية عليها بشكل كبير في نقل الطاقة والبضائع. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق، تتزايد المخاوف من تحول هذه الممرات إلى أدوات ضغط استراتيجية، ما يعزز أهمية تأمينها لضمان استقرار الأسواق العالمية.