عن تسليم «ابوعجيلة مسعود».. العفو الدولية تعتبره غير قانوني وجرى دون علم القضاء

قالت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي إنّ عملية اعتقال الولايات المتحدة للمتهم في قضية لوكربي أبوعجيلة مسعود لم تتم بشكل قانوني.

وأوضحت الطحاوي بحسب صحيفة ذا غارديان البريطانية أنّ الولايات المتحدة لم تحافظ على الواجهة القانونية في ملف أبوعجيلة مسعود حيث أنّه لم يكن هناك جلسة استماع للمتهم للطعن في قانونية اعتقاله ونقله خارج ليبيا.

وأضافت الطحاوي أنّ المبرر القانوني الدقيق لنقل أبوعجيلة مسعود إلى خارج ليبيا غير واضح، مشيرة إلى أن ليبيا ليس لديها معاهدة تسليم مع الولايات المتحدة.

وتابعت الطحاوي أنّه لم يُعرف عن وجود محكمة نظرت في أي طلب من واشنطن أو من حكومة الوحدة الوطنية بشأن اعتقال أبوعجيلة مسعود ونقله إلى خارج بلاده، مشيرة إلى أنه لا يوجد سجل لأي أمر بالقبض، والذي استشهد مسؤولون محليون بوجود أمر اعتقال من الإنتربول.

ونقلت الصحيفة عن مسروليين محليين في ليبيا أنّ المفاوضات بشأن تسليم أبوعجيلة مسعود بدئت إبّان عهد إدارة دونالد ترامب عام 2019 واستمرت حتى عهد جو بايدن.