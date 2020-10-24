عودة الإنتاج بحقل آمال النفطي

أفادت شركة “الهروج” للعمليات النفطية، بعودة عمليات التشغيل والإنتاج بحقل آمال النفطي.

وأوضحت الشركة في بيان، أن هذا الإجراء يأتي بناء على الإعلان الصادر عن المؤسسة الوطنية للنفط بشأن رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء رأس لانوف النفطي اعتباراً من أمس الجمعة، والإذن بعودة الإنتاج.

ووفقاً لذلك قامت لجنة الإدارة بالشركة مباشرة بإصدار تعليماتها لمراقبي العمليات بالميناء والحقول بشأن أخذ الترتيبات اللازمة بمباشرة إعادة الإنتاج مع مراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات وذلك وفق لوائح الشركة وتعليمات المؤسسة بالخصوص.

وبتاريخ اليوم السبت، تم الرجوع التدريجي للإنتاج من حقل آمال النفطي بتشغيل محطة الكهرباء وتشغيل عدد من محطات الإنتاج وفتح عدد من آبار النفط المغلقة وضخ كميات من النفط إلى ميناء رأس لانوف النفطي وبذلك تعلن شركة الهروج عن عودة الإنتاج التدريجية من حقل آمال النفطي.

وأشارت شركة “الهروج” إلى أن أقسام العمليات المختلفة بالحقل قامت منذ أيام بإجراء كافة الاختبارات اللازمة للتحقق من جاهزية كافة مستلزمات التشغيل من معدات ومضخات وأبار وغيرها.

يُشار إلى أن حقل آمال النفطي هو حقل نفطي يقع في منطقة الواحات، بالقرب من واحة أوجلة شمال شرقي ليبيا، وهو أكبر حقول شركة “الهروج” للعمليات النفطية و يعد من أكبر وأهم الحقول جميعها – في حوض سرت (الجيولوجي) ، ويشمل امتياز الحقل منطقة كبيرة تبلغ مساحتها حوالي 35 × 120 كيلومتر.