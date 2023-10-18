عودة الشركات الألمانية.. محور لقاء «الدبيبة» بالسفير الألماني

جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، التأكيد على رفض ليبيا شعباً وحكومة ما يجري في فلسطين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال استقباله، الأربعاء، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن اللقاء ناقش الوضع السياسي الليبي، وجرى خلاله التأكيد على دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي من أجل الوصول إلى انتخابات نزيهة وعادلة.

كما أكد اللقاء على ضرورة توحيد الجهود الوطنية والدولية لإعادة إعمار درنة والبلديات المنكوبة.

هذا وقدم السفير الألماني تقريراً حول عودة الشركات الألمانية واستئناف نشاطاتها المختلفة في ليبيا.