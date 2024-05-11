عودة الكهرباء إلى منطقة المرقب وغريان بعد الصيانة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، إرجاع التيار الكهربائي إلى منطقة المرقب، بعد استبدال محول معطوب.

وأوضحت الشركة، في بيان مقتضب، أنه جرى صرف وتركيب محول جديد بدلا من آخر معطوب في دائرة توزيع المرقب، وإعادة التغذية الكهربائية للمواطنين.

وقالت الشركة إن ورشها تستمر في إجراء صيانات عاجلة على شبكة الكهرباء متحدية الظروف الجوية المتقلبة، ونجح فنيوها قبل يومين في إعادة الكهرباء إلى منازل المواطنين في قصر بن غشير وسوق الخميس بالعاصمة طرابلس.

كما تم صرف محولات كهربائية من مخازن الشركة لـصالح إدارة توزيع غريان و تركيبها فور وصولها بدل المحولات المعطوبة على الشبكة، واعادة التيار الكهربائي للمواطنين.