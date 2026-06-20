عودة قطار المفاوضات.. ترامب يفتح «الصندوق النووي» لكوريا الشمالية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل حازم ومفاجئ أن الوقت قد حان مجدداً للتعامل بكل جدية وانتباه مع قضية البرنامج النووي الحساس لكوريا الشمالية، واضعاً هذا الملف الشائك على رأس أولويات التحركات الدولية الحالية لإيجاد صيغة نهائية ومستدامة لحل الأزمة السياسية والعسكرية المستمرة في شبه الجزيرة الكورية.

وجاء هذا التحول المثير عقب محادثة هاتفية مطولة جرت هذا الأسبوع بين الزعيمين، ونقلت صحيفة كوريا تايمز عن رئيس جمهورية كوريا لي جاي ميونغ قوله، في تطرقه لكواليس وتفاصيل المحادثة الهامة، إن الجانبين ناقشا لفترة طويلة للغاية مسألة البرنامج النووي الجدلي لكوريا الشمالية، وكيف ينبغي رسم مسارات حلها في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد صراحة أنه حان الوقت مرة أخرى لتركيز الأنظار والجهود نحو هذه القضية تحديداً لإنهاء حالة الجمود الحالية.

وعندما بادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسؤال نظيره الكوري الجنوبي عن التدابير والإجراءات المحددة والعملية التي يعتقد أنه ينبغي اتخاذها على أرض الواقع، كشف رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ عن حقيقة صادمة تؤكد أن جميع قنوات الاتصال والروابط الدبلوماسية مع كوريا الشمالية تقريباً معطلة ولا تعمل حالياً بشتى الطرق، مقترحاً في الوقت نفسه على الإدارة الأمريكية في واشنطن ضرورة صياغة وتقديم مقترحات واقعية وملموسة يمكن للقيادة في بيونغ يانغ قبولها والتجاوب معها، على أن تراعي هذه الأطروحات بدقة وجهات نظر الجيش الأمريكي والخبراء الأمنيين المؤيدين لتبني نهج أكثر براغماتية وعقلانية في التعامل مع الشؤون الآسيوية.

ووجه رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ نصيحة سياسية هامة ومباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً فيها أن مسألة البرنامج النووي لكوريا الشمالية لا ينبغي على الإطلاق محاولة حلها بنفس الأسلوب والطريقة التقليدية الصارمة التي تم بها معالجة قضايا ومفات نووية مماثلة في دول ومناطق أخرى من العالم، مشدداً على أنه يؤيد بقوة خيار نزع السلاح النووي بشكل تدريجي ومدروس لضمان بناء الثقة وتفادي الانزلاق نحو مواجهات مسلحة غير محسوبة العواقب في المنطقة.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية رفيعة المستوى في وقت تواصل فيه كوريا الشمالية وبكل إصرار تطوير برامجها النووية والصاروخية الطموحة والمثيرة للقلق على نطاق واسع، متجاهلةً تماماً سلسلة العقوبات الدولية والاقتصادية الصارمة المفروضة عليها من قِبل مجلس الأمن الدولي، حيث أجرت بيونغ يانغ عدة تجارب نووية تحت الأرض والعديد من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في الآونة الأخيرة.

وتتزامن هذه التطورات الطارئة مع استمرار أجواء التوتر الحاد والجمود التام في مسار العلاقات الثنائية بين سيول وبيونغ يانغ، فضلاً عن تعثر وعرقلة المحادثات النووية الرسمية بين واشنطن وكوريا الشمالية منذ الفشل المدوي الذي آلت إليه قمة هانوي الشهيرة والتاريخية التي جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في عام 2019، ورغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ثلاث مرات متتالية خلال ولايته الرئاسية الأولى محاولاً كسر الجليد، إلا أن تلك الجهود واللقاءات الودية لم تفضِ في نهاية المطاف إلى اتفاق شامل أو وثيقة نهائية ملزمة لنزع السلاح النووي بالكامل.