عودة 97 مهاجرا غير قانوني من ليبيا إلى بلادهم الصومال

أعلنت وزارة الخارجية الصومالية، عن إعادة 97 مهاجرا غير قانوني من مواطنيها، كانوا محتجزين في مراكز الهجرة غير الشرعية في ليبيا.

وقال وزير الخارجة الصومالي عبدي سعيد موسى في مؤتمر صحفي إنّ إعادة هؤلاء الموطنين البالغ عددهم 97 شخصا بينهم 5 سيدات، يأتي في إطار جهود الحكومة لإعادة مواطنيها القابعين في دول العالم إلى بلادهم.

وأوضح موسى، أنّ رئيس بلاده، محمد فرماجو، التقى اتّفق في ديسمبر الماضي، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على تعجيل مهمة إعادة المواطنين الصوماليين إلى بلادهم.

وذكر موسى أنّ هذه الدفعة هي الأولى منذ بدء أزمة كورنا، مشيرا إلى مواصلة الحكومة الصومالية جهودها لإعادة العالقين في الخارج بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين والاتحاد الأوروبي.