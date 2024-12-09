غارات إسرائيلية على مقار «الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري» بدمشق

شنت القوات الجوية الإسرائيلية، اليوم، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية من بينها مقار الفرقة الرابعة والفرقة 105 التابعة للحرس الجمهوري غرب العاصمة دمشق، إضافة إلى مخازن صواريخ في منطقة القلمون بريف دمشق.

وتأتي هذه الضربات ضمن سلسلة هجمات واسعة نفذتها إسرائيل خلال الساعات الماضية، حيث ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القوات الجوية استهدفت نحو 100 موقع داخل سوريا.

وقالت إسرائيل في وقت سابق من اليوم إنها نفذت ضربات ضد “مواقع أسلحة كيميائية ومخازن للصواريخ في سوريا”، “في إجراء وقائي لضمان سلامة مواطني إسرائيل بعد سقوط بشار الأسد”.

وتوغل الجيش الإسرائيلي أمس عدة كيلومترات داخل الجولان السوري وسيطر على موقع جبل الشيخ العسكري السوري بعد أن غادره الجنود السوريون مع انهيار النظام، حسب صحيفة “معاريف” الإسرائيلية.

كما أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أمس الأحد أنه اعتبارا من هذه الليلة يقاتل الجيش الإسرائيلي داخل سوريا.

“نيويورك تايمز”: إسرائيل تغزو سوريا للمرة الأولى منذ حرب أكتوبر عام 1973

وكانت ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن الجيش الإسرائيلي دخل سوريا عبر هضبة الجولان للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن خلال اليومين الماضيين.

وذكرت الصحيفة: “خلال عطلة نهاية الأسبوع، تحركت القوات البرية الإسرائيلية إلى ما وراء المنطقة منزوعة السلاح… في أول غزو مفتوح لها للأراضي السورية منذ حرب أكتوبر عام 1973”.

وأشار مسؤولين إلى أن تل أبيب تخشى أن يتمكن أعضاء المعارضة السورية المسلحة من السيطرة على مواقع عسكرية بالقرب من هضبة الجولان واستخدامها ضد إسرائيل.

ويأتي ذلك في اليوم الذي سيطرت فيه المعارضة السورية المسلحة على دمشق، وسقط نظام بشار الأسد.