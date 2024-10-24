غالانت: ضربة إيران ستجعل الجميع يفهم القوّة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، “إن “تل أبيب” ستوجه ضربات لإيران سيفهم منها العالم كيف كانت عملية الإعداد لها”.

وأضاف غالانت خلال زيارته لقاعدة حتسريم الجوية: “كل من يحاول إيذاءنا سيتضرر وهو ما ينطبق على إيران”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: “بعد أن نهاجم إيران سيفهم الجميع القوة وعملية الإعداد والتدريب التي تمت، وكل من يحاول إيذاء إسرائيل سيدفع الثمن باهظا”.

وبين أن تلك العملية “ستساعد العالم على فهم عملية الإعداد الإسرائيلية وقوتها العسكرية”.

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد سلامي، قال إن “أي اعتداء على المنشآت النووية الإيرانية سيقابل برد مدمر”.

هذا وشنت إيران في الأول من أكتوبر، هجوما صاروخيا كبيرا على إسرائيل، قالت إنه جاء ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسية لـ”حماس” إسماعيل هنية، والأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله، ونائب قائد الحرس الثوري.