غانتس: الحرب هي الخيار الأخير و إيران تُمثل خطراً عالميا

وزير الدفاع الصهيوني بيني غانتس، أكد أن الحرب هي “الخيار الأخير” بالنسبة لنا، “لكننا يجب أن نكون مستعدين لها طيلة الوقت”، معتبرا أن إيران تمثل “خطرا عالميا”.

وأفاد غانتس إن إيران تشكل خطرا على استقرار المنطقة وهي تحد لإسرائيل، مؤكدا “وجود مخططات عمل لمواجهة التحديات الأمنية البعيدة والقريبة الشرقية والغربية من الجو والبحر والبر”.

وشدد غانتس على أن خيار الحرب يجب أن يكون الأخير، لكنه يجب أن يكون دائما جاهزا، وقال: “لا يمكن لإيران أن تحصل على سلاح عسكري نووي، وممنوع على أمريكا ودول العالم أن توافق على ذلك، بل وممنوع على دول المنطقة أن توافق على ذلك”.

وفي شأن العلاقات الإسرائيلية-الأردنية والزيارة السرية التي قام بها مع وزير الخارجية غابي أشكنازي إلى عمان، أكد غانتس أنه “يولي الأردن عناية خاصة”، مشددا على أنه “يجب المحافظة على العلاقات الثنائية بين البلدين”، وقال غانتس إن “إسرائيل ليست حكرا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي لم يعمل على تقدم العلاقات”، وفق تعبيره. وفق ما ذكرت روسيا اليوم.