غداً في جنيف.. جولة جديدة للمفاوضات النووية بين إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا

تنطلق يوم غد الثلاثاء في جنيف بسويسرا جولة جديدة من المفاوضات النووية بين إيران وثلاث دول أوروبية هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، لبحث القضايا المتعلقة بالملف النووي وموضوع رفع العقوبات.

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن مصدر مطلع أن إيران والدول الأوروبية الثلاث اتفقت على عقد هذه الجولة، مشيرا إلى أن جدول الأعمال يركّز على الملف النووي ورفع العقوبات. ويترأس الوفد الإيراني في المفاوضات مجيد تخت روانجي، فيما يشارك من الجانب الأوروبي نواب وزراء الخارجية.

ويأتي انعقاد هذه الجولة بعد اتصال هاتفي مشترك أجراه وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إلى جانب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الجمعة الماضي.

وخلال الاتصال، عرضت طهران موقفها من آلية “سناب باك” الخاصة بعودة العقوبات التلقائية، مؤكدة عدم أهلية الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي قانونيا وأخلاقيا لتفعيل هذه الآلية، ومحذرة من تداعيات اللجوء إليها.

من جهتهم، جدد وزراء الخارجية الأوروبيون والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي تأكيدهم التمسك بالمسار الدبلوماسي وإيجاد حلول تفاوضية للأزمة النووية.

ومن المقرر أن تستكمل المباحثات غدا على مستوى نواب وزراء الخارجية بين إيران والدول الأوروبية الثلاث بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي، وسط توقعات بأن تحدد هذه الجولة مسار الجهود الدبلوماسية المقبلة في ظل استمرار الخلافات حول العقوبات ومستقبل الاتفاق النووي.

الرئيس الإيراني بزشكيان يشدد على الوحدة الوطنية والإقليمية لحماية إيران من التهديدات

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، أن الوحدة والتضامن الداخلي والإقليمي يمثلان العامل الأهم في حماية البلاد من تهديدات الأعداء وهجماتهم، مشدداً على أن واجب الحكومة الأول هو تحقيق العدل والإنصاف وتلبية احتياجات المواطنين بعيداً عن القسوة.

جاء ذلك خلال مراسم “تجديد العهد بمبادئ الإمام الخميني والشهداء” بمناسبة “أسبوع الحكومة”، حيث شدد بزشكيان على أن نجاح أي إنجاز يعود إلى الشعب والفضل الإلهي، بينما أي تقصير يتحمله المسؤولون أنفسهم، مؤكداً قدرة إيران على تجاوز التحديات بالحكمة والعلم مع الحفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك، وفق وكالة أنباء “مهر” الإيرانية.

وحذر الرئيس الإيراني من أي تصريحات تثير الفتنة داخل إيران أو بين المسلمين، معتبراً أنها تصب في مصلحة “إسرائيل وأمريكا”، مشدداً على أن الجيران إخوة تجمعهم روابط دينية وتاريخية وثقافية تتجاوز الحدود الجغرافية.

واختتم بزشكيان كلمته بدعوة المسلمين إلى التعاون والوقوف صفاً واحداً في مواجهة الأعداء، مؤكداً أن خدمة الشعب تتطلب الاستفادة من جميع الكفاءات وتكاتف الجهود لحل الأزمات القائمة.

بزشكيان يدعو للكف عن الخلافات وتوحيد الجهود لخدمة الشعب الإيراني

خلال احتفال “تجديد العهد للحكومة مع مبادئ الإمام الخميني”، دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى الكف عن المشاجرات والخلافات، مؤكدًا أن وجوده في منصبه يقتصر على حل مشاكل الناس.

وأشار بزشكيان إلى أن الالتزام بالإنصاف في السلوك يجعل المسؤولين فاعلين في خدمة المجتمع، مؤكدًا على ضرورة الوحدة والتماسك والتوقف عن النزاعات.

وأضاف أن المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة ثقيلة، وأن الحلول تأتي بالتعاون والتآزر، مع التأكيد على ضرورة تقبل الآراء المختلفة والعمل بما هو أفضل وأكفأ.

وشدد بزشكيان على أن الخلاف يجب أن يكون في إطار الخدمة وليس السلطة، وأن الاعتماد على العلم والوعي أمر أساسي لتجنب الكوارث، معتبراً أن الله منح الإنسان العقل والبصيرة للتصرف الصائب.

كما أشار إلى توجيهات المرشد الإيراني علي خامنئي التي حث فيها الشعب على دعم من يخدمون البلاد، وخاصة رئيس الجمهورية، معتبراً أن توجيهات قائد الثورة تضيف ثقلًا لمسؤوليات الحكومة.

وشدد حفيد الإمام الخميني، حسن الخميني، خلال الاحتفال، على أن الثقة بهيئة صنع القرار هي شرط أساسي للتماسك والوحدة في إيران.

مسؤول إيراني يتهم إسرائيل بتورطها في سقوط مروحية الرئيس رئيسي ويصفه بـ”رسالة عملية”

اتهم محمد الصدر، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، إسرائيل بالضلوع في سقوط مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، واعتبر الحادث “رسالة عملية” من إسرائيل إلى الحكومة الإيرانية.

وفي مقابلة عبر برنامج “سينرجي” الإلكتروني، أوضح الصدر أنه عبر اتصالاته مع حزب الله ولبنان كان على علم بأن إسرائيل وحزب الله يرسلان رسائل عبر أعمال ميدانية، مشيراً إلى أن حادثة سقوط مروحية رئيسي جاءت في إطار هذه الرسائل.

وأضاف أن تورط إسرائيل لا يزال قيد التحليل، ولا يوجد أي دليل رسمي أو توثيق يؤكد ذلك حتى الآن.

وردًا على التقرير الرسمي الذي نفى أي علاقة لإسرائيل بالحوادث، أكد الصدر أنه يعبر عن رأيه بحرية، مضيفاً أن إسرائيل أرسلت رسالة واضحة مفادها: “إذا أردتم الاستمرار، فسنستمر أيضاً”.

ويذكر أن الحادث وقع في 19 مايو 2024 قرب قرية “أوزي” بمحافظة أذربيجان الشرقية، حين تحطمت مروحية من طراز Bell 212 كانت تقل الرئيس رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان وعدداً من كبار المسؤولين.

وأوضحت هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية في عدة بيانات أن الحادث نجم عن ظروف جوية معقدة، مؤكدةً عدم وجود أي آثار إطلاق نار أو انفجار بالمروحية، وأن المروحية ارتطمت بجبل نتيجة الرطوبة وكثافة الضباب، واشتعلت فيها النيران بعد الحادث، وليس بسبب عمل عسكري أو تخريبي.

خامنئي يستبعد التوصل إلى اتفاق مع ترامب: مطالب واشنطن تجاوزت حدود المعقول

استبعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أي إمكانية للتوصل إلى اتفاق سياسي مع الولايات المتحدة خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، مؤكداً أن المطالب الأمريكية تجاوزت حدود المعقول وتحولت إلى دعوة صريحة للاستسلام.

وفي خطاب نادر بثه التلفزيون الرسمي، قال خامنئي إن واشنطن لم تعد تكتفي باتهام إيران بـ”دعم الإرهاب” أو “انتهاك حقوق الإنسان”، بل تطالب الآن بـ”الطاعة المطلقة”، مضيفاً أن الشعب الإيراني سيرفض هذا المسار “بكل عزم وثبات”.

وأشار خامنئي إلى أن ترامب قام بـ”تحريض إسرائيل” ودعمها في شن هجمات مباشرة على أهداف نووية داخل إيران، في محاولة لفرض تغيير سياسي، إلا أن إيران “دافعت عن نفسها بكرامة” و”فاجأت الطرفين”.

ويأتي ظهور خامنئي بعد غياب ملحوظ منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على منشآت نووية وعسكرية إيرانية في يونيو الماضي، ويعتقد أنه كان يقيم في ملجأ محصن لأسباب أمنية.

وأكد المرشد الأعلى أن إيران خرجت “منتصرة” من الحرب القصيرة التي استمرت 12 يوماً، مشدداً على أن بلاده لن تخضع لأي ضغوط عسكرية أو سياسية.