غرق العشرات جراء انقلاب قارب في نهر الكونغو

لقي عشرات الأشخاص حتفهم واعتبر آخرون في عداد المفقودين، إثر اصطدام قاربين في نهر الكونغو في نهر الكونغو شرقي العاصمة الكونغولية كينشاسا.

وفي التفاصيل، اصطدم قاربان ببعضهما البعض، قبل أن يغرق أحدهما وعلى متنهما عشرات الركاب كانوا يعبرون النهر من ضفة إلى أخرى، ومعهم أغراض وبضائع.

ويعرف نهر الكونغو، باسم “نهر الزائيير”، وهو ثاني أطول أنهار القارة الإفريقية بعد النيل، وأكثر نهر عمقا في العالم. ولم يتضح بعد سبب وقوع الحادث، كما لم تتأكد بعد الحصيلة النهائية لعدد ضحاياه.

وكان عدد كبير من الأهالي على ضفة النهر، يشاهدون في رعب لحظة اصطدام القاربين ثم غرق أحدهما شيئا فشيئا

وقد هرعت عديد المراكب الصغيرة لإنقاذ الركاب الذين غرق بهم المركب، ولم يعرف على الفور عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم.