غريان.. الاتفاق على عودة كافة أبناء المدينة المُهجرين منذ 2011

أعلن المجلس البلدي غريان الاتفاق على عودة كافة المهجرين أينما كانوا من سنة 2011 وحتى الآن باستثناء من لديهم قضايا منظورة أمام القضاء الليبي وذلك تنفيذا لما جاء في ميثاق المصالحة الوطنية الشاملة المعلن بتاريخ 1 يناير 2024 بمدينة غريان.

ودعا المجلس في بيان له، كافة أبناء المدينة المهجرين إلى العودة إلى مدينتهم وأهلهم سواء من داخل الوطن أو خارجه وطي صفحة الماضي وذلك بالتنسيق مع مديري الفروع ومختاري المحلات بالبلدية ولجنة المصالحة الشاملة.

وأكد البيان بأن لجنة المصالحة الشاملة لا زالت وستظل تقوم بمهامها ومستمرة في التعاون مع كل من يرغب في المساهمة لإنجاح المصالحة الشاملة بين الإخوة من أبناء مدينة غريان.