غزة.. إسرائيل تحدد شروط الانسحاب من «الخط الأصفر»

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن إسرائيل وضعت شرطًا رئيسيًا للانسحاب من منطقة “الخط الأصفر” في قطاع غزة، مؤكدة أنها لن تنسحب من المنطقة في هذه المرحلة إلا بعد إحراز تقدم ملموس في ملف نزع سلاح حركة “حماس”.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الانسحاب من المنطقة الشرقية للخط الأصفر مشروط بتحقيق تقدم ملموس في تجريد حركة “حماس” من أسلحتها، وهو شرط أساسي ضمن مسار تنفيذ اتفاقيات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها مؤخرًا.

وتستمر المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في إطار الاتفاقات الأخيرة التي تمت بوساطة دولية، بينما تتواصل الجهود الدولية لإيجاد تسوية شاملة للأزمة في غزة تشمل إعادة الإعمار، نزع السلاح، وتشكيل حكومة فلسطينية انتقالية.

من جانبه، أعلن المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، عن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة، والتي تتضمن خطوات محددة لإعادة الإعمار، نزع السلاح، وتنفيذ التزامات حركة “حماس” وفق الاتفاقات الدولية.

وتعكس هذه التطورات استمرار الجهود الدولية لتحقيق تسوية دائمة في قطاع غزة، حيث تزداد الضغوط الدولية والإقليمية على جميع الأطراف لوقف التصعيد العسكري وتنفيذ البنود المتفق عليها، بينما يظل ملف نزع سلاح حركة “حماس” أحد أبرز الملفات الخلافية، في وقت يواجه فيه قطاع غزة تحديات إنسانية كبيرة بعد سنوات من الصراع المستمر.