غزة.. إسرائيل تستعد لـ«تهجير الفلسطينيين» جواً وبحراً وتمنع إدخال المساعدات

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لبدء عملية الاجتياح البري الكامل لمدينة غزة.

كما ذكرت الوسائل الإعلامية الإسرائيلية أن الجلسة الأخيرة للكابينيت شهدت طرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وسط خلافات داخلية وتشكيك بجدوى تنفيذها.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، عرضت المؤسسة الأمنية تصورها لبدء التهجير اعتباراً من الشهر القادم بوسائل متعددة جواً وبحراً، على أن يعرض نتنياهو هذه الخطط على وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال زيارته لإسرائيل الأحد المقبل.

وأضافت القناة أن إسرائيل أجرت اتصالات مع عدة دول لاستقبال الفلسطينيين، لكنها نفسها تشكك في إمكانية نجاح هذه الخطة.

وشدد وزراء آخرون، مثل وزيرة التطوير جيلا جملئيل، على ضرورة إقناع مصر بالسماح بمرور المهجرين عبر أراضيها، غير أن نتنياهو أبدى شكوكه في تجاوب القاهرة.

في المقابل، أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ما تردد بشأن هذه المخططات يدخل في إطار “سياسة إسرائيلية مرفوضة”، موضحة أن اتصالاتها مع الدول التي ذُكر أنها قد تستقبل الفلسطينيين أظهرت رفضاً قاطعاً لهذه الطروحات.

وشددت القاهرة على أنها “لن تقبل بالتهجير ولن تشارك فيه باعتباره ظلماً تاريخياً وجريمة حرب ترقى إلى التطهير العرقي”، مؤكدة أن أي خطوة من هذا النوع تمثل خرقاً لاتفاقيات جنيف وتهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وداعية المجتمع الدولي إلى عدم التورط في هذه المخططات.

الجيش الإسرائيلي يحدد “مناطق آمنة” في غزة ويحذر السكان من مغادرة المدينة

نشر الجيش الإسرائيلي قائمة بالمناطق التي اعتبرها “آمنة” لسكان قطاع غزة، داعيًا المدنيين إلى التوجه إليها وعدم مغادرة المدينة حفاظًا على سلامتهم.

وجاء في البيان الرسمي للجيش: “كجزء من جهودنا لتوفير المعلومات اللازمة للمتواجدين في مدينة غزة وضمان انتقالهم بأمان، ننشر قائمة بالمناطق التي يمكن التوجه إليها”، والتي تضمنت مناطق:

النصيرات

البريج

الزوايدة

المغازي

غرب المصدر

دير البلح

القرارة 6 و7

حي المواصي في خان يونس

حي الجلاء في خان يونس

غرب حي الأمل في خان يونس

حي النصر في خان يونس

حي التحرير في خان يونس

غرب حي بطن السمين في خان يونس

غرب حي قيزان أبو رشوان في خان يونس

وأكد الجيش أنه “مصمم على حسم المعركة ضد حركة حماس، وسيتصرف بقوة شديدة داخل مدينة غزة كما فعل في بقية أنحاء القطاع”، مشددًا على أن “البقاء داخل المدينة يعد في غاية الخطورة ويعرض حياة السكان للخطر”.