غزة تحت النار.. عشرات القتلى وسقوط ضحايا بين المدنيين والمخيمات المحيطة

قتل 80 شخصاً في قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس، ضمن سلسلة غارات جوية ومدفعية على مناطق متفرقة من القطاع، في ظل تصعيد عسكري متواصل.

واستهدفت الضربات تجمعات مدنية ومخيم النصيرات في وسط غزة، بالإضافة إلى خيام النازحين المحيطة ببرج طيبة في المدينة، كما شملت الغارات منطقة مسجد فلسطين في حي الرمال غرب المدينة.

اعتقال رجل الأعمال سمير حليلة في رام الله وسط نفي رئاسي لخطط تعيينه حاكماً لغزة

ذكرت مصادر أمنية أن أجهزة السلطة الفلسطينية اعتقلت رجل الأعمال سمير حليلة، الذي كان قد قدّم نفسه قبل نحو شهر حاكماً محتملاً لقطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني أوقف حليلة، الأربعاء، في مدينة رام الله عقب عودته من رحلة خارجية، مشيرةً إلى أن عملية الاعتقال تمت داخل أحد المطاعم في حي الطيرة، من دون توضيح طبيعة الاتهامات الموجهة إليه.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قد كشفت في وقت سابق عن اتصالات مستمرة منذ أشهر لتعيين حليلة حاكماً لقطاع غزة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً.

وحليلة شغل سابقاً منصب الأمين العام لحكومة أحمد قريع الثالثة، كما ترأس مجلس إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية حتى مارس الماضي.

في المقابل، نفت الرئاسة الفلسطينية صحة ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود مساعٍ لتعيين رجل أعمال لإدارة غزة بعلم القيادة الفلسطينية، وأكد مصدر مسؤول في الرئاسة لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن هذه الأنباء “غير صحيحة ولا أساس لها”.