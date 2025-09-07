كشفت صحيفة “إسرائيل هايوم” عن تحذير وجهه المفاوضون الأمريكيون لحركة حماس، مع استئناف المحادثات بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة.

وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة حذرت حماس من أن قتل الرهائن سيعرض قيادة الحركة في الخارج لخطر الاغتيالات المستهدفة الفورية، مطالبةً في الوقت نفسه بتقديم معلومات محدثة عن حالة الرهائن وإدخال المساعدات الغذائية والطبية إليهم.

وأكدت المصادر أن الأمريكيين أوضحوا لحماس أنهم لن يمنعوا إسرائيل من التقدم نحو مدينة غزة، مؤكدين أن السبيل الوحيد لوقف القتال يكمن في التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن.

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين انتقدوا الوسطاء لمحاولتهم التقدم في إطار مقترح “ويتكوف” الجزئي، مشيرين إلى أن أي وقف هجوم إسرائيلي مستقبلي يجب أن يتضمن خطوات عملية نحو تسوية شاملة، تشمل نشر قوات ومنظمات دولية في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل لتتولى مسؤوليات مدنية وأمنية.

غزة في اليوم 701 للحرب.. 70 قتيلاً جديداً يرفع الحصيلة إلى أكثر من 64 ألف

في اليوم الـ701 من الحرب على قطاع غزة، قُتل ما لا يقل عن 70 فلسطينياً منذ فجر السبت 6 سبتمبر، جراء غارات وقصف إسرائيلي عنيف استهدف مناطق متفرقة من القطاع، بحسب ما أفاد مراسل RT.

وسجّلت مستشفيات غزة 45 حالة وفاة في مدينة غزة وشمالها، لترتفع حصيلة القتلى منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023 إلى 64,368 شهيداً، أغلبهم من الأطفال والنساء، بينما تجاوز عدد المصابين 162,367، مع وجود عدد غير معروف من الضحايا تحت الأنقاض لم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

ومنذ خرق اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس 2025، بلغت حصيلة الضحايا 11,828 قتيلاً و50,326 مصاباً، فيما ارتفع عدد “شهداء لقمة العيش” – وهم من استهدفوا أثناء محاولة الحصول على المساعدات – إلى 2,385 قتيلاً و17,577 جريحاً.

كما سُجلت 6 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية، ليصل إجمالي الوفيات بسبب الجوع إلى 382 حالة، بينهم 135 طفلاً.

في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد عن رصد صاروخين أُطلقا من وسط قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية قرب مستوطنة نتيفوت، حيث تم اعتراض قذيفة وسقطت الأخرى في منطقة مفتوحة، بعد دوي صفارات الإنذار في المناطق المحيطة.

واشنطن وحماس تستأنفان المفاوضات بعد أسابيع من التوقف

في ظل التصعيد الميداني، كشفت تقارير إعلامية عبرية عن استئناف المفاوضات بين حركة حماس والولايات المتحدة خلال الأيام الماضية، بعد توقف استمر عدة أسابيع.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصادر أمريكية وعربية أن واشنطن أعادت فتح خطوط الاتصال المباشرة مع حماس عقب تعثر الوساطة المصرية والقطرية، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية تربط إنهاء الحرب باتفاق يشمل تبادل الأسرى والإفراج عن جميع المختطفين.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف المفاوضات الجارية بأنها “مكثفة للغاية”، داعياً إلى الإفراج الفوري عن الرهائن الإسرائيليين مقابل تسهيلات إنسانية وفتح مفاوضات جدية.

من جهتها، أكدت حركة حماس التزامها بالمقترحات التي قدمها الوسطاء واستعدادها لدراسة أي أفكار تحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً شاملاً لقوات الاحتلال من غزة، ودخولاً غير مشروط للمساعدات، إلى جانب تبادل أسرى حقيقي عبر وسطاء دوليين.

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة والإفراج عن الرهائن

شهدت شوارع تل أبيب مساء السبت تظاهرة حاشدة شارك فيها آلاف الإسرائيليين، طالبوا بإنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزة والإفراج الفوري عن الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس” منذ أكثر من 700 يوم.

ونظمت التظاهرة “منتدى عائلات الرهائن”، وهي منظمة مدنية تدعم أسر المختطفين منذ بداية الأزمة في أكتوبر 2023.

ورفع المشاركون شعارات تندد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف غزة، معتبرين أن استمرارها يعرض حياة الرهائن للخطر، لا سيما أولئك الذين يُعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة.

وألقى ذوو الرهائن كلمات مؤثرة أمام الحشد في “ساحة الرهائن”، داعين الحكومة الإسرائيلية إلى التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس لإنهاء الأزمة وعودة المختطفين.

وشهد محيط مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية انتشارًا أمنيًا مكثفًا، مع تعطيل في حركة المرور.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية، لا يزال 48 رهينة محتجزين في قطاع غزة، يُعتقد أن 20 منهم على قيد الحياة، في حين تم تحرير أكثر من 200 رهينة منذ بداية الأزمة.

وتأتي هذه التظاهرة في ظل تعثر المفاوضات بين إسرائيل وحماس، حيث تصر إسرائيل على استعادة جميع الرهائن ونزع سلاح الحركة وضمان السيطرة الأمنية على غزة، بينما تطالب حماس بانسحاب القوات الإسرائيلية وإنهاء الحرب.

شرطة لندن تعتقل أكثر من 425 شخصًا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين

أفادت شرطة لندن بأن عدد المعتقلين خلال احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في العاصمة تجاوز 425 شخصًا حتى الساعة التاسعة مساءً من يوم الأحد.

وذكرت الشرطة في بيان أن معظم المعتقلين وُجهت إليهم تهم “دعم منظمة محظورة”، في إشارة إلى منظمة “فلسطين أكشن” التي تُعد محظورة في بريطانيا بموجب قانون الإرهاب، كما أُلقي القبض على أكثر من 25 شخصًا بتهم الاعتداء على ضباط الشرطة خلال الاحتجاجات.

ويوم السبت، سجلت الشرطة 300 حالة اعتقال خلال احتجاجات مماثلة دعمًا للمنظمة نفسها، ما يعكس تصاعد التوترات المتعلقة بالنشاطات المؤيدة للقضية الفلسطينية في المملكة المتحدة.