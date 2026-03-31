غزة.. مئات الخروقات منذ أكتوبر تتسبب بمقتل 704 فلسطينيين

واصل الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث شنت دباباته وآلياته العسكرية قصفًا مكثفًا على مناطق وسط وجنوب القطاع.

وفي جنوب غزة، أطلقت الآليات والدبابات النيران باتجاه مناطق جنوبي مدينة خان يونس، فيما أطلقت الزوارق الحربية النيران تجاه الصيادين قبالة السواحل، بحسب شهود عيان لوكالة الأناضول.

وأشار الشهود إلى أن بعض الطلقات وصلت إلى خيام النازحين في منطقة مقابر النمساوي غربي المدينة.

وفي وسط القطاع، استهدفت آليات إسرائيلية مناطق شمال شرقي مخيم البريج، دون توفر معلومات فورية عن وقوع قتلى أو جرحى نتيجة هذه الخروقات.

وفي تطور آخر الثلاثاء، قتل الجيش الإسرائيلي مواطنًا فلسطينيًا وأصاب آخرين في قصف استهدف مجموعة من المواطنين شمالي القطاع، وفق مصادر طبية.

وأفادت المصادر بأن القصف استهدف تجمعًا في منطقة الاتصالات بمدينة جباليا، ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخرين جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

كما أصيب فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي مخيم البريج وسط القطاع، وتم نقلهما إلى المستشفى دون معلومات إضافية عن حالتهما.

ويأتي القصف الإسرائيلي على المدنيين وسط تصاعد الانتهاكات في المناطق القريبة من الحدود الشرقية والشمالية للقطاع، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

ووفق بيانات وزارة الصحة في غزة، ارتكبت إسرائيل منذ سريان الاتفاق مئات الخروقات، ما أسفر عن مقتل 704 فلسطينيين وإصابة 1914 آخرين.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار جاء لإنهاء عمليات عسكرية إسرائيلية استمرت عامين، خلفت أكثر من 72 ألف قتيل و172 ألف مصاب، مع تدمير نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وتشهد مناطق متفرقة من القطاع استمرار القصف وإطلاق النار، وسط تحذيرات منظمات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية نتيجة نقص الإمدادات الطبية والغذائية وتضرر واسع في البنية التحتية.