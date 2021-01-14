«غوتيريش» يدعو إلى توحيد مؤسستي الجيش والشرطة في ليبيا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه لابد من اتخاذ جملة من الخطوات للوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال غوتيريش بحسب تقرير قدمه لأعضاء مجلس الأمن بشأن آخر التطورات المتعلقة بملف الأزمة الليبية، إن الوقف الدائم لإطلاق النار يحتاج قبولا من الأطراف وعامة الليبيين إلى جانب دعم الجهات المعنية الإقليمية والدولية لهذا الاتفاق.

ولفت غوتيريش إلى أنه من الضروري أن تتقيد جميع الدول الأعضاء بالحظر التام لتوريد الأسلحة إلى ليبيا والجزاءات الأخرى المفروضة من مجلس الأمن.

وأشار إلى أنه لابد من العمل على إجراء إصلاحات أخرى في قطاع الأمن ونزع السلاح وصولا لتوحيد مؤسستي الجيش والشرطة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية.