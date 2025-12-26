غوغل تستعد لتغيير جذري.. سامسونغ وأوبو يتنافسان على صدارة الهواتف والحواسيب

أعلنت شركة OPPO عن إطلاق حاسبها اللوحي الجديد Pad Air 5، الذي يُتوقع أن ينافس بقوة في فئة الحواسب اللوحية المتوسطة، مع تصميم أنيق ونحيف وشاشة عالية الأداء.

ويأتي الجهاز بنموذجين: النموذج الأساسي، والنموذج Soft Light المزوّد بشاشة مضادة للتوهج، لتوفير تجربة مشاهدة مريحة للعين حتى في الإضاءة القوية.

المواصفات الرئيسية للحاسب:

شاشة IPS بمقاس 12.1 بوصة، بدقة عرض (2800×1980) بيكسل، معدل تحديث 120 هيرتز، وسطوع يصل إلى 900 شمعة/م²، وتدعم ما يصل إلى مليار لون.

تغطي الشاشة 98% من نطاق ألوان P3 في الوضع الحيوي و100% من نطاق ألوان sRGB في الوضع الطبيعي.

يعمل بنظام أندرويد، ومعالج MediaTek Dimensity 7300 Ultra.

ذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

كاميرا أمامية وخلفية بدقة 8 ميغابيكسل، تدعم تسجيل فيديوهات FHD، مع خاصية التعرف على الوجه لفتح القفل.

يدعم الاتصال بشبكات 5G وWi-Fi 6.

بطارية بسعة 10050 ميلي أمبير مع شاحن سريع بقوة 33 واط.

الألوان المتوفرة: الرمادي الداكن والوردي، بأسعار تتراوح بين 272 و383 دولارًا بحسب النسخة وسعة الذواكر ونوع الحماية.

سامسونغ تستعد لإطلاق Galaxy A57 بتقنيات تصوير متقدمة

كما تستعد سامسونغ لإطلاق هاتف Galaxy A57، وهو من الفئة “A”، مزوّد بتقنيات تصوير متقدمة وتصميم مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP67.

أبرز مميزاته:

هيكل متين من الألمنيوم وزجاج Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش.

شاشة Super AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، بدقة (2340×1080) بيكسل، معدل تحديث 120 هيرتز، وسطوع يصل إلى 1200 شمعة/م²، وكثافة 385 بيكسل/الإنش.

يعمل بنظام أندرويد 16 مع واجهة One UI 8، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

كاميرا خلفية ثلاثية بدقة (50+13+5) ميغابيكسل تشمل عدسة ماكرو وعدسة واسعة ultrawide، تدعم تصوير فيديو 4K بمعدل 60 إطار/ثانية، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميغابيكسل أيضاً تدعم تصوير 4K.

مزود بمكبري صوت عالي الأداء، منفذ USB Type-C، منفذين لشريحة الاتصال، NFC للدفع الإلكتروني، وماسح بصمة مدمج في الشاشة.

بطارية 5000 ميلي أمبير مع شاحن سريع 45 واط.

غوغل تستعد لتغيير جذري في سياسة Gmail للسماح بتعديل العناوين

تستعد شركة غوغل لإحداث تغيير جذري في سياسة عناوين البريد الإلكتروني Gmail، حيث تشير وثيقة رسمية إلى أن المستخدمين قد يتمكنون قريبًا من تعديل عناوينهم @gmail.com دون الحاجة لإنشاء حساب جديد.

وظهرت الوثيقة عبر مجموعة Google Pixel Hub على تيليغرام باللغة الهندية، ما يشير إلى أن إطلاق الميزة قد يبدأ في الهند أولًا، مع وعد غوغل بوصول تدريجي للخاصية لبقية المستخدمين.

ومنذ إطلاق خدمة Gmail، ربطت غوغل كل حساب بعنوان بريد إلكتروني ثابت، ما اضطر المستخدمين للتعايش مع عناوين قديمة أو إنشاء حسابات ثانوية. والميزة الجديدة تمثل قطيعة واضحة مع هذا النموذج الصارم.

وتتيح الميزة للمستخدمين استبدال عنوان Gmail مع الاحتفاظ بنفس الحساب وجميع البيانات، بما في ذلك الملفات، الصور، الاشتراكات، والإعدادات، كما سيستمر عنوان Gmail القديم بالعمل، بحيث تصل الرسائل إلى كلا العنوانين في صندوق الوارد نفسه.

وستكون هناك قيود لضمان الأمان، حيث يسمح بتغيير العنوان مرة واحدة كل 12 شهرًا، بحد أقصى ثلاث مرات لكل حساب. وتؤكد غوغل أن أي تغييرات شرعية ستظهر داخل إعدادات الحساب الرسمية فقط، محذرة من محاولات الاحتيال التي قد تستغل الارتباك حول الميزة الجديدة.

ولم تعلن غوغل رسميًا عن الميزة بعد، وقد تتغير التفاصيل قبل الإطلاق العالمي، ويمكن للمستخدمين التحقق من توافر الخيار عبر الرابط الرسمي.