غوغل تطور نظارات ذكية تعمل بتقنية «الذكاء الاصطناعي»

كشفت شركة “غوغل” “عن نموذج نظاراتها الذكية الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي”.

وخلال “مؤتمر TED2025 التقني”، أشار الخبراء في “غوغل”، “إلى أن النظارة الجديدة ستكون شبيهة من حيث الشكل بالنظارات الطبية العادية، وستعمل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي “Gemini.

وأضافوا: “تبعا للمعلومات المتوفرة فإن النظارة الجديدة ستعمل مع تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وستكون قادرة على عرض المعلومات والبيانات مباشرة على العدسات أمام عيني المستخدم، كما ستجهز بمكبرات صوت ومايكروفونات لإجراء المكالمات الصوتية، وسيكون بالإمكان التحكم بها عبر الأوامر الصوتية أيضا”.

وبحسب الشركة، “ستحصل هذه النظارات على كاميرات قادرة على تصوير أي نص لترجمته أو استخلاص البيانات منه عبر الذكاء الاصطناعي، كما ستساعد هذه الكاميرات النظارة للعمل مع الواقع المعزز”.

هذا “ومن المفترض أن تعمل هذه النظارات مع نظام Android XR الذي اختبرته “غوغل” مع “خوذ سامسونغ الذكية” للواقع الافتراضي في يناير الماضي، والذي من المفترض أن يستخدم مستقبلا في العديد من أجهزة “غوغل” الذكية وأجهزة الشركات التي ستتعاون مع “غوغل”.

وكانت بعض مواقع الإنترنت قد أشارت أيضا إلى أن شركة Meta تختبر أيضا نظارات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي من المتوقع أن تطرحها في الربع الثالث من العام الجاري بسعر 1000 دولار تقريبا.