غياب لافت للرئيس الأمريكي.. زفاف «ترامب جونيور» يثير الجدل

احتفل دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزفافه على بيتينا أندرسون خلال عطلة نهاية الأسبوع في جزر البهاما، في حفل خاص اقتصر على نحو 40 مدعوًا من أفراد العائلة والمقربين.

وبحسب تقارير إعلامية، كانت العروس تطمح إلى إقامة حفل زفاف كبير داخل البيت الأبيض، غير أن هذه الفكرة لم تُنفّذ في ظل اعتبارات أمنية وتطورات سياسية حالت دون المضي فيها.

وأشارت التقارير إلى أن دونالد ترامب جونيور أوضح لعروسه أن إقامة الحفل داخل البيت الأبيض لم تكن ممكنة بسبب التوترات الأمنية المرتبطة بالملف الإيراني، إلى جانب حادثة إطلاق نار سُمعت بالقرب من محيط البيت الأبيض فجر الأحد الماضي.

وأضافت المصادر أن إقامة الزفاف في البيت الأبيض كانت ستحمل طابعًا تاريخيًا، إذ كان سيصبح أول حفل زفاف لنجل رئيس أمريكي يُقام داخل المقر الرئاسي منذ عام 1828.

ولم يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مراسم الزفاف، بعدما أُبلغ مسبقًا بعدم قدرته على الحضور نتيجة انشغاله بإدارة شؤون البلاد خلال فترة وُصفت بالحساسة، مع الإشارة إلى أنه عبّر عن تمنياته بالتواجد إلى جانب نجله في هذه المناسبة.

كما أوضحت التقارير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار لاحقًا إلى أن توقيت الحفل لم يكن مناسبًا، في ظل انشغاله بالملف الإيراني وعدد من القضايا السياسية والأمنية الأخرى.

ويُعد هذا الزواج الثاني لدونالد ترامب جونيور، البالغ من العمر 48 عامًا، بعد انفصاله عن زوجته السابقة فانيسا ترامب عام 2018.

وفي سياق متصل، كانت فانيسا ترامب قد أعلنت الأسبوع الماضي إصابتها بسرطان الثدي، مؤكدة أنها تخضع للعلاج في الوقت الراهن.

أما علاقة دونالد ترامب جونيور ببيتينا أندرسون، البالغة من العمر 39 عامًا، فبدأت خلال فترة خطوبته السابقة من كيمبرلي جيلفويل، والتي استمرت أربع سنوات قبل أن تنتهي عقب انتشار صور جمعته بعروسه الحالية.