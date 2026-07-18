فاجعة في طرابلس.. وفاة أم و3 من أبنائها بـ«حريق» داخل منزلهم

أعلنت مديرية أمن طرابلس وفاة أم وثلاثة من أبنائها إثر حريق اندلع فجر اليوم داخل شقة سكنية بمنطقة زاوية الدهماني في العاصمة طرابلس.

وقالت المديرية إن الحريق وقع داخل إحدى الشقق الواقعة ضمن نطاق اختصاص مركز شرطة زاوية الدهماني، موضحةً أن الضحايا فارقوا الحياة نتيجة الاختناق.

وأوضحت مديرية أمن طرابلس أن أعضاء التحري والاستدلال بمركز شرطة زاوية الدهماني، برفقة الجهات المختصة، انتقلوا فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادث، حيث بدأت إجراءات المعاينة وجمع المعلومات واتخاذ التدابير القانونية اللازمة.

وأكدت المديرية فتح محضر بالواقعة، مشيرةً إلى أن أعمال الاستدلال والتحقيق لا تزال مستمرة بهدف تحديد أسباب اندلاع الحريق والكشف عن جميع ملابساته وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وتولي الجهات الأمنية أهمية كبيرة للتحقيق في حوادث الحرائق داخل المساكن، بهدف تحديد أسبابها، سواء كانت مرتبطة بأعطال كهربائية أو عوامل أخرى، والعمل على تعزيز إجراءات السلامة والوقاية داخل المباني السكنية.

هذا وتتكرر حوادث الحرائق المنزلية في عدد من المدن نتيجة عوامل متعددة، من بينها الأعطال الكهربائية أو سوء استخدام مصادر الطاقة، وتعمل الجهات المختصة عقب كل حادث على إجراء التحقيقات الفنية لمعرفة الأسباب واتخاذ الإجراءات التي تساعد على الحد من تكرارها.