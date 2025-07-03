فاجعة تهز عالم كرة القدم.. وفاة نجم ليفربول والبرتغال ديوغو جوتا بحادث مروّع

صُدم عشاق كرة القدم حول العالم صباح الخميس بخبر وفاة البرتغالي ديوغو جوتا، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب البرتغالي، عن عمر 28 عاماً، إثر حادث سير مروّع وقع في مقاطعة زامورا شمال غربي إسبانيا، في مأساة تركت أثراً بالغاً في الوسط الرياضي العالمي.

ووقع الحادث عند الكيلومتر 65 من الطريق السريع A-52، بالقرب من بلدية بالاسيوس دي سانابريا، حوالي الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن سيارة لامبورغيني كان يستقلها جوتا برفقة شقيقه أندريه (26 عاماً)، وهو لاعب كرة قدم محترف في دوري الدرجة الثانية البرتغالي، قد انحرفت عن الطريق بشكل مفاجئ، وسط ترجيحات بأن انفجاراً في أحد الإطارات تسبب بفقدان السيطرة عليها.

واصطدمت السيارة وانقلبت قبل أن تشتعل فيها النيران بشكل هائل امتد إلى الأعشاب المحيطة، ما صعّب من عملية الإنقاذ رغم تدخل فرق الطوارئ التي تلقت اتصالات عاجلة من شهود عيان عبر الرقم 112، وفق ما ذكرته الصحف المحلية.

زواج حديث… وأحلام انطفأت فجأة

الصدمة تزداد مأساوية بالنظر إلى أن جوتا كان قد تزوج قبل 11 يوماً فقط، من شريكة حياته روت كاردوزو، والدة أطفاله الثلاثة، ونشر صور زفافه على حسابه في “إنستغرام” معبّراً عن فرحته قائلاً: “نعم، إلى الأبد”.

كما صرّح في مقابلة نشرتها الصحافة البرتغالية قبل ساعات من وفاته بأنه يعيش أجمل لحظات حياته، واصفاً نفسه بـ”أسعد رجل في العالم”.

الحزن يخيم على ليفربول والبرتغال

سارع نادي ليفربول إلى نعي لاعبه بكلمات مؤثرة، وعبّر عن حزنه العميق لفقدان أحد أبرز مهاجميه خلال السنوات الأخيرة، فيما أصدر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بياناً رسمياً عبّر فيه عن صدمته العميقة، مؤكداً تضامنه مع عائلة اللاعب وأحبائه.

كما تواصلت ردود الفعل الحزينة من جماهير الكرة ومجتمع اللاعبين، مع دعوات لإقامة تأبين رسمي لجوتا خلال المباريات المقبلة.

مسيرة حافلة ومسؤوليات كبيرة

وُلد جوتا في مدينة بورتو عام 1997، وبدأ مسيرته الكروية في أكاديمية باكوس دي فيريرا، قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد ثم بورتو، وبرز اسمه بشكل لافت مع وولفرهامبتون، ما دفع ليفربول إلى التعاقد معه في صيف 2020 مقابل نحو 45 مليون يورو.

خلال خمس سنوات بقميص “الريدز”، خاض 123 مباراة، سجل خلالها 47 هدفاً وصنع عددًا من التمريرات الحاسمة، وكان عنصراً مهماً في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، حيث سجل 9 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة رغم تعرضه لإصابات متفرقة، كما مثّل المنتخب البرتغالي في كأس أوروبا وتصفيات كأس العالم، وكان مرشحاً أساسياً للعب دور كبير في مسيرة البرتغال خلال التصفيات المقبلة.

تحقيقات مفتوحة… وأسباب الحادث قيد التحقق

أعلنت السلطات الإسبانية فتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الحادث، حيث تشير المعطيات الأولية إلى خلل فني في المركبة أدى إلى فقدان السيطرة، بينما يُنتظر التقرير الرسمي من الطب الشرعي وقوات الحرس المدني في مقاطعة زامورا خلال الساعات المقبلة.