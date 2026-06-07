فاجعة على شاطئ الخمس.. البحر يبتلع شخصين من «عائلة واحدة»

أفادت وسائل إعلام محلية ووحدة الإنقاذ البحري بطلميثة بوقوع حادثة غرق مأساوية على شاطئ مدينة الخمس، أسفرت عن وفاة شخصين من عائلة واحدة، في وقت تمكنت فيه فرق الإنقاذ من إنقاذ أربعة أشخاص آخرين، مؤكدة أن حالتهم الصحية مستقرة.

وبحسب المعطيات التي أوردتها جهات الإنقاذ، شهدت السواحل الليبية، الأحد، حالة من الاضطراب البحري نتيجة نشاط الرياح الشرقية التي بلغت سرعتها نحو 26 عقدة، مع توقعات بارتفاعها خلال ساعات اليوم، الأمر الذي تسبب في ظروف بحرية خطرة دفعت الجهات المختصة إلى تجديد تحذيراتها للمصطافين من السباحة في هذه الأجواء.

وتأتي الحادثة في ظل تزايد حوادث الغرق على الشواطئ الليبية خلال الفترة الأخيرة، حيث أشارت بيانات متداولة إلى تسجيل 18 حالة وفاة غرقاً خلال شهر مايو فقط، ما أثار مخاوف متصاعدة بشأن إجراءات السلامة البحرية ومستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة باضطراب البحر، وفق موقع المشهد.

وفي حادث منفصل، تمكنت فرق الإنقاذ البحري بطلميثة، السبت، من إنقاذ الشاب الفلسطيني محمد مصطفى، البالغ من العمر 26 عاماً، بعد تعرضه للغرق على ساحل بوترابة شرق مدينة بنغازي.

وأكدت وحدة الإنقاذ أن الشاب أُخرج من المياه وهو في حالة صحية جيدة، قبل نقله إلى مستشفى طلميثة القروي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مشيرة إلى أن وضعه الصحي مستقر.

وأشادت الوحدة بالاستجابة السريعة والتنسيق المشترك بين فرق الإنقاذ والجهات المساندة والمتطوعين، مؤكدة أن التعاون الميداني لعب دوراً محورياً في إنجاح عملية الإنقاذ ومنع وقوع مأساة جديدة.

كما أعربت عن تقديرها للجهود التي بذلها العاملون في مستشفى طلميثة القروي ومركز بوترابة وعدد من المتطوعين الذين شاركوا في التعامل مع الحادث.

وتسلط هذه الحوادث المتكررة الضوء على التحديات التي تواجهها فرق الإنقاذ البحري خلال موسم الاصطياف، خاصة مع تكرار حالات السباحة في أوقات تشهد اضطرابات جوية وبحرية، الأمر الذي يرفع من احتمالات وقوع حوادث الغرق.

هذا وتشهد السواحل الليبية خلال فصل الصيف ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد مرتادي الشواطئ، بالتزامن مع تغيرات متكررة في الأحوال الجوية وحركة الرياح، ما يدفع الجهات المختصة إلى إصدار تحذيرات دورية بشأن مخاطر السباحة أثناء اضطراب البحر، في ظل تزايد أعداد حوادث الغرق المسجلة سنوياً.