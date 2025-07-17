فاجعة في العراق.. مصرع 50 شخصاً بحريق ضخم في الكوت وإعلان الحداد 3 أيام

هزّت مدينة الكوت شرقي العراق، اليوم الخميس، فاجعة مؤلمة إثر اندلاع حريق هائل في مركز تجاري كبير، أسفر عن مقتل نحو 50 شخصاً بينهم رجال ونساء وأطفال.
بدوره، أعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، في بيان نشره عبر فيسبوك: “فاجعة ومصيبة حلت علينا.. فقدنا ما يقارب 50 شخصاً في حادثة حريق مول الهايبرماركت المشؤوم.. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.
وأشار المياحي إلى إعلان الحداد ثلاثة أيام على أرواح الضحايا، مؤكداً فتح تحقيق عاجل في الحادثة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه بشكل مباشر أو غير مباشر. كما أوضح أنه تم رفع دعاوى قضائية ضد صاحب البناية والمول وجميع من له علاقة بالحادث، متعهداً بالكشف عن النتائج الأولية خلال 48 ساعة.
الحريق الذي وصف بالأكبر في المدينة أثار حالة من الحزن والغضب الشعبي، وسط دعوات للكشف عن ملابسات الكارثة ومنع تكرارها.
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