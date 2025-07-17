فاجعة في العراق.. مصرع 50 شخصاً بحريق ضخم في الكوت وإعلان الحداد 3 أيام

هزّت مدينة الكوت شرقي العراق، اليوم الخميس، فاجعة مؤلمة إثر اندلاع حريق هائل في مركز تجاري كبير، أسفر عن مقتل نحو 50 شخصاً بينهم رجال ونساء وأطفال.

بدوره، أعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، في بيان نشره عبر فيسبوك: “فاجعة ومصيبة حلت علينا.. فقدنا ما يقارب 50 شخصاً في حادثة حريق مول الهايبرماركت المشؤوم.. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

وأشار المياحي إلى إعلان الحداد ثلاثة أيام على أرواح الضحايا، مؤكداً فتح تحقيق عاجل في الحادثة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه بشكل مباشر أو غير مباشر. كما أوضح أنه تم رفع دعاوى قضائية ضد صاحب البناية والمول وجميع من له علاقة بالحادث، متعهداً بالكشف عن النتائج الأولية خلال 48 ساعة.

الحريق الذي وصف بالأكبر في المدينة أثار حالة من الحزن والغضب الشعبي، وسط دعوات للكشف عن ملابسات الكارثة ومنع تكرارها.

صباح الحزن والفواجع على العراقيين… بدأ هذا الصباح على أهالي الكوت بفاجعة أليمة، تمثلت في “حريق” داخل الهايبر ماركت الذي افتُتح قبل أيام قليلة. الحريق طال أرواح العشرات من أبنائها، وسط تقصير حكومي فادح وبطء في استجابة كوادر الدفاع المدني.

الرحمة والخلود للشهداء pic.twitter.com/IQNoGMZnZu — حيدر الزيدي (@he_z54) July 17, 2025

أهالي الكوت يستنجدون #بالحشد_الشعبي لإخماد حريق مبنى الهايبر ماركت بعد عجز فرق الإطفاء عن السيطرة عليه منذ الساعة التاسعة مساءً .#فاجعة_الكوت pic.twitter.com/SYtDNuMs6D — زهراء علي (@Z__313r) July 17, 2025

فقدان 50 شخصًا على الأقل نتيجة حريق مبنى الهايبر ماركت في الكوت

ومحافظة واسط نُعلن الحداد 3 أيام على أرواح فاجعة الحريق

مع تصريح بأاقامة دعاوى قضائية على صاحب البناية والمول #العراق pic.twitter.com/iBkNlyqiay — مــاهور (@Ma3hur) July 17, 2025