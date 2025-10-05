«فاكهة» تثير الذعر في ألمانيا!

تسببت رائحة فاكهة الدوريان النفاذة في حالة من الذعر بمدينة فيسبادن غرب ألمانيا، بعدما اشتبه السكان في وجود تسرب غاز، ما استدعى تدخل قوات الإطفاء أربع مرات خلال يوم واحد.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن أول بلاغ تلقته فرق الطوارئ كان مساء السبت، حين أبلغ المتسوقون عن رائحة غاز داخل أحد مراكز التسوق، ورغم إجراء القياسات، لم يُكتشف أي تسرب غازي أو حتى وجود شبكة غاز بالمبنى.

وبعد تكرار البلاغات من نفس الموقع، تمكنت فرق الإطفاء من تحديد مصدر الرائحة، والذي تبيّن أنه فاكهة الدوريان المعروضة للبيع في أحد المتاجر داخل المركز، حيث ساهم نظام التهوية في نشر رائحتها القوية في أرجاء المبنى.

لاحقًا، تم تسجيل بلاغ مماثل من مبنى سكني قريب، وأكدت التحقيقات مجددًا أن فاكهة الدوريان كانت هي السبب وراء الرائحة المريبة.

وتُعرف فاكهة الدوريان، التي تزرع في دول جنوب شرق آسيا، برائحتها القوية التي تشبه إلى حد كبير رائحة الغاز، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى إثارة الذعر بين الناس واستدعاء فرق الإنقاذ.