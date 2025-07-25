فاكهة «سامة» في متاجر أمريكا.. «كمثرى معلبة» تحتوي مواد تسبب السرطان!

في خطوة عاجلة لحماية المستهلكين، أعلنت السلطات الأمريكية سحب شرائح كمثرى معلبة من الأسواق بعد اكتشاف مستويات خطيرة من الرصاص والكادميوم، وهما من المعادن الثقيلة المرتبطة بمخاطر صحية جسيمة، تشمل اضطرابات النمو، والتوحد، والسرطان.

وأصدرت شركة W.W. Industrial Corp، ومقرها نيويورك، تحذيراً عاجلاً من منتجها “شرائح إجاص باراشور في العصير” المعلّب في عبوات سعة 15 أونصة (425 غراماً)، بعد أن أظهرت اختبارات أجرتها إدارة الصحة بولاية ماريلاند احتواءه على مستويات مرتفعة من الرصاص والكادميوم، تفوق الحدود المسموح بها.

تفاصيل المنتج الملوث:

اسم المنتج : Parachute Brand Sliced Pears in Juice

: Parachute Brand Sliced Pears in Juice رقم الدفعة : 3700/01172 6122J

: 3700/01172 6122J تاريخ الإنتاج : 19 فبراير 2024

: 19 فبراير 2024 تاريخ انتهاء الصلاحية : 19 فبراير 2027

: 19 فبراير 2027 رمز المنتج العالمي (UPC): 704817164237

وقد تم توزيع المنتج على سلاسل بقالة متعددة في عدة ولايات أمريكية، دون تحديد عدد العبوات المتأثرة.

لماذا الرصاص والكادميوم خطران؟

تشير الأبحاث الطبية إلى أن الرصاص والكادميوم يندمجان بسهولة مع أنظمة الجسم الحيوية، وقد يؤدي التعرّض المزمن لهما إلى:

اضطرابات النمو والتعلم لدى الأطفال

لدى الأطفال زيادة خطر التوحد (ASD)

أمراض الكلى والقلب

مشكلات في الإنجاب وانخفاض الخصوبة

السرطان (خاصة الرئة، الكلى، الدماغ)

ووفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، تشمل أعراض التسمم الحاد بهذه المعادن:

القيء وآلام المعدة والخمول

تغيرات سلوكية وعصبية

نوبات وهذيان وغيبوبة في الحالات الشديدة

وتُعد الأجنة والرضع والأطفال الفئة الأكثر هشاشة في مواجهة هذه المعادن، حيث يمكن أن تتسلل الآثار دون أعراض مباشرة وتؤدي إلى تراجع معدل الذكاء وتأخر النطق والنمو العقلي.

ما سبب التلوث؟

لم تُحدد الشركة بدقة سبب التلوث، لكن مختصين أشاروا إلى احتمال انتقال المعادن إلى الفاكهة من خلال مواد التعبئة والتغليف، خاصة في حال تآكل الطلاء الداخلي أو اللحام المعدني في العلب.

خطوات الشركة والسلطات:

أوصت الشركة المستهلكين بعدم تناول المنتج نهائيًا

يمكن التخلص من العبوات أو إعادتها إلى المتجر لاسترداد ثمنها

أكدت إدارة الصحة بولاية ماريلاند استمرار الرقابة الصارمة على المنتجات الغذائية المعلبة

على المنتجات الغذائية المعلبة كما تُجرى تحقيقات للتأكد من عدم وجود دفعات أخرى ملوثة

سحب متكرر لمنتجات غذائية في الولايات المتحدة

تأتي هذه الحادثة بعد أيام من سحب عدة منتجات زبادي من الأسواق بسبب مخاوف من شظايا بلاستيكية، وسحب رقائق بطاطا بسبب مكونات قد تسبب تحسساً قاتلاً.

وتشير هذه الحوادث إلى تصاعد القلق العام حول سلامة سلاسل الإمداد الغذائية، والضغوط المتزايدة على شركات التصنيع لضمان سلامة المنتجات، خصوصًا تلك الموجهة للأطفال والعائلات.