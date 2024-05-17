فايننشال تايمز: «بوتين وشي» وجها صفعة للولايات المتحدة

ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز”، بأن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماعهما في بكين، “شكلت إذلالا حقيقيا للولايات المتحدة”.

وقال الصحيفة: “هذه صفعة واضحة على وجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي دعا الصين الشهر الماضي إلى التوقف عن دعم روسيا في النزاع الأوكراني”.

وأشارت الصحيفة، إلى البيان المشترك الصادر أمس عن فلاديمير بوتين وشي جين بينغ، “حول تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين، وتعهدهما بالعمل معا لمقاومة الضغوط الأمريكية المدمرة والعدائية”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدأ مساء الأربعاء الفائت زيارة دولة إلى الصين استمرت يومين، وهي الأولى له منذ إعادة انتخابه رئيسا.