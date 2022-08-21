أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية أن فتح باب الترشح لانتخابات المجلس البلدي ترهونة سيكون ابتداء من يوم غد الاثنين وسيستمر فتح باب تسجيل المرشحين حتى الـ11 من سبتمبر القادم.

وأوضحت اللجنة في بيان، اليوم الأحد، أن تلقي طلبات الترشح لانتخاب المجلس البلدي ترهونة سيكون وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة، ومن خلال لجنتها الفرعية ترهونة بمقرها الكائن بالقرب من المجمع الإداري اعتبارا من الساعة 9 صباحا، مطالبة الراغبين في تقديم طلبات الترشح الى الالتزام بتعليمات اللجنة الفرعية.

ونبهت اللجنة إلى أن عملية تقديم طلبات الترشح تبدأ بتسجيل الدخول لمنظومة تسجيل المرشحين، والتي ستكون متاحة أمام الممثل القانوني للقائمة المترشحة ابتداء من يوم غد.

كما دعت اللجنة الجميع إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وارتداء الكمامة أثناء تسليم المستندات الورقية.

وفي 3 أغسطس الجاري، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، عن انطلاق عملية انتخاب المجلس البلدي ترهونة في دورته الانتخابية الثانية، وبدء العد العكسي لاستئناف العملية الانتخابية لكافة البلديات المستهدفة.

وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي عقدته بمدينة ترهونة، إن بدء العملية الانتخابية ببلدية ترهونة هي إيذانا لانطلاق عملية انتخاب المجالس البلدية في 11 بلدية أخرى، ستجرى تباعا وفق خطتها المزمع تنفيذها حتى عام 2025، والهادفة إلى استكمال انتخابات جميع مجالس البلديات.

وأكدت اللجنة جاهزيتها التامة لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية للبلديات، متى كانت الظروف ملائمة، وذلك وفق الإمكانيات المتاحة، وتوفير الدعم الفني واللوجستي.

وحثث اللجنة في مؤتمرها الصحفي مواطني البلديات المستهدفة إلى التسجيل في منظومة سجل الناخبين، من خلال إرسال نصية تحتوي على الرقم الوطني ـ المركز الانتخابي إلى الرقم 11711 والمشاركة في العملية الانتخابية سواء ناخبين أو مترشحين وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة.