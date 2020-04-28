فتح صمام خط غاز سيدي السائح

ستقوم الشركة باستبدال تغذية وحدات التوليد من الوقود الخفيف إلى الغاز الطبيعي. [العامة للكهرباء]

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن فتح صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح المغذي لوحدات التوليد بالمنطقة الغربية.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرلاسمية على فيسبوك، أن فتح الصمام جاء بعد الاتصالات المكثفة التي أجراها المدير التنفيذي للشركة المهندس علي ساسي منذ قفل الصمام وحتى فجر الثلاثاء مع أبناء الوطن الخيرين بالمنطقتين الجنوبية والوسطى، بحسب الشركة.

هذا وستقوم الشركة باستبدال تغذية وحدات التوليد بالمنطقة الغربية من الوقود الخفيف إلى الغاز الطبيعي وذلك بعد الانتهاء من تعبئة خط الغاز ورفع الضغط إلى المستوى المطلوب للتشغيل وكذلك تشغيل الوحدات المتوقفة عن العمل، الأمر الذي سيساهم في استقرار الشبكة الكهربائية وتغذية كامل المناطق بالتيار الكهربائي خلال هذه الفترة.

وتوجهت الإدارة التنفيذية للشركة بالشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا العمل الوطني، ودعت كافة المناطق عدم المساس بمقومات الحياة المتمثلة في الماء والكهرباء لأنهما يلحقان الضرر بالمواطنين في كافة ربوع البلاد، وفقاً لشركة الكهرباء.

هذا وناشدت الشركة العامة للكهرباء، في وقت سابق، أبناء الوطن الخيرين ومنظمات المجتمع المدني وكافة المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي بضرورة التدخل العاجل لفتح صمام خط الغاز في منطقة سيدي السائح حتى يتسنى للشركة تشغيل وحدات التوليد المتوقفة وتغذية كافة المناطق بالتيار الكهربائي.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن هذه المناشدة تأتي تلبية لنداءات واستغاثة عدد كبير من المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، الذين عبروا عن معاناتهم الحقيقة خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء في الصدد بأنه في حال فتح صمام الغاز ستُباشر الشركة على الفور بتغذية كافة المناطق بالتيار الكهربائي للحد من معاناة المواطنين القاطنين في المناطق التي تقع في أطراف الشبكة الكهربائية، بحسب الشركة.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، أفادت الشركة العامة للكهرباء، بأنه نتيجة لقفل صمام خط الغاز في منطقة سيدي السائح المغذي لبعض وحدات التوليد في المنطقة الغربية أدى إلى خروج العديد من وحدات التوليد وفقد ما قيمته 1000 ميغاوات.

وعلى إثر ذلك، قامت الشركة بتغذية بعض وحدات التوليد بالوقود الخفيف والثقيل، وأكدت في نفس الوقت أن قفل الصمام في منطقة سيدي السائح أدى إلى عدم استقرار الشبكة الكهربائية وعزل كثير من المناطق عن التغذية الكهربائية، مصحوبًا بطرح أحمال يدوي لساعات طويلة في بعض المناطق الأخرى حفاظًا على سلامة واستقرار الشبكة من الانهيار.

ونوهت شركة الكهرباء بأن هذا الوضع الذي وصفته بـ”المأساوي” للشبكة سيبقى إلى حين فتح الصمام وتغذية كامل الوحدات بالغاز الطبيعي كما هو معتاد.

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