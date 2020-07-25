فرار مهاجرين تونسيين يُعرّض وزيرة الداخلية الإيطالية للمساءلة

أفاد مسؤولون في حزب “الرابطة الإيطالي” اليميني أنهم سيطلبون مساءلة وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي، أمام البرلمان بشأن انتهاك 7 مهاجرين تونسيين للحجر الصحي.

وقال أمين عام الحزب في المقاطعة، ريكاردو اوغوستو ماركتي، “سنطلب من الوزيرة تقديم تفسيرات لما حدث”.

وتتهم احزاب يمين-الوسط المعارضة حكومة ائتلاف حركة خمس نجوم-الحزب الديمقراطي بفتح االحدود والمرافئ أمام الهجرة غير النظامية مع تفشي جائحة كوفيد-19 مما يعرض صحة المواطنين الايطاليين للخطر.

وقال أمين عام الحزب في المقاطعة، ريكاردو أوغوستو ماركتي، “سنطلب من الوزيرة تقديم تفسيرات لما حدث”. بحسب وكالة (آكي) الإيطالية.

وتمكن 7 مهاجرين غير شرعيين يحملون الجنسية التونسية من الفرار من مركز لاستقبال المهاجرين بمقاطعة ماركي وسط البلاد.

حيث شهدت إيطاليا مؤخرا زيادة في تدفقات الهجرة السرية إلى جنوب إيطاليا إنطلاقا من سواحل تونس عبر مراكب هجرة صغيرة.