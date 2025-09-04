«فرسان المتوسط» يضربون بقوة في لواندا

في ليلة كروية مميزة، تعزز من طموحات المنتخب الليبي في سباق التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، نجح فرسان المتوسط في العودة من العاصمة الأنغولية لواندا بفوز ثمين أمام منتخب أنغولا، بهدف دون رد، مساء الخميس على ملعب 11 دي نوفمبر، ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الرابعة.

المباراة.. تكتيك دفاعي وفعالية هجومية

دخل المنتخب الأنغولي المواجهة بقوة مدفوعًا بعاملي الأرض والجمهور، فارضًا أسلوب الضغط العالي منذ الدقائق الأولى، إلا أن الدفاع الليبي ظهر متماسكًا ومنظمًا بقيادة الحارس مراد الوحيشي وخط الدفاع الذي تصدى لأكثر من محاولة خطيرة.

وبينما اعتمد أصحاب الأرض على الكرات العرضية والتسديدات البعيدة، كان المنتخب الليبي أكثر هدوءًا وانضباطًا، مكتفيًا بالهدوء والتنظيم الدفاعي فقط خلال الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن فرسان المتوسط من توجيه الضربة القاضية، فاضل سلامة بكرة عرضية مرّرها بذكاء نحو المهاجم عزو المريمي الذي أسكنها الشباك في الدقيقة 48، معلنًا تقدم ليبيا بهدف غالٍ كان كافيًا لحسم اللقاء.

سيسيه ينجح في أول اختبار

المدرب السنغالي أليو سيسيه، الذي تولى قيادة المنتخب مؤخرًا، أثبت في أول ظهور رسمي له أنه يعرف كيف يتعامل مع المباريات الكبيرة.

فقد اختار أسلوبًا واقعيًا يقوم على غلق المساحات والاعتماد على الكرات السريعة نحو الأمام، وهو ما أربك المنتخب الأنغولي وأفقده التركيز أمام جماهيره.

الفوز لم يمنح المنتخب فقط ثلاث نقاط مهمة، بل منح المدرب الجديد ثقة كبيرة ورسالة واضحة بأن ليبيا قادرة على مقارعة الكبار.

عقدة أنغولا مستمرة

الانتصار الليبي في لواندا لم يكن عاديًا، إذ أصبح منتخب ليبيا أول منتخب إفريقي يحقق الفوز على أنغولا في أرضها في تصفيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، بعد أن كان قد حقق إنجازًا مماثلًا في التصفيات الماضية، هذه العقدة التاريخية باتت مصدر فخر للجماهير الليبية، ورسالة قوية للمنافسين في المجموعة.

ترتيب المجموعة والمستقبل

بفضل هذا الانتصار، عزز المنتخب الليبي رصيده من النقاط ليواصل مطاردة المتصدر والوصيف، ويضع نفسه في موقع مميز قبل المراحل الحاسمة من التصفيات.

ومع ارتفاع الروح المعنوية، تنتظر الجماهير الليبية مباريات قادمة بآمال كبيرة في رؤية المنتخب يحجز بطاقة العبور إلى مونديال 2026.

ليبيا أثبتت في لواندا أنها منتخب يعرف كيف يقاتل، وكيف يحقق النتائج حتى أمام أقوى المنافسين وفي أصعب الظروف.

فوز جاء في توقيت مهم، يعكس شخصية فريق متجدد يقوده مدرب طموح، ويعطي جرعة أمل كبيرة للشعب الليبي بأن حلم المونديال ليس بعيد المنال.