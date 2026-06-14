فرصة علمية جديدة في قطاع النفط.. إعلان جائزة «أوابك 2026»

أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، عن فتح باب التقديم لجائزة منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” للبحث العلمي لعام 2026، في خطوة تهدف إلى تشجيع البحث العلمي المتخصص في تطوير قطاع النفط والطاقة وتعزيز الابتكار في الصناعات البترولية المساندة.

وحددت الجائزة موضوع البحث لهذا العام في مجال الصناعات البترولية المساندة، والتي تشمل قطاعات النقل والتخزين والأمن والسلامة، بما يعكس الاهتمام بتطوير الجوانب التشغيلية والتقنية في صناعة النفط والغاز، ورفع مستويات الكفاءة والموثوقية في هذا القطاع الحيوي.

ودعت الوزارة الراغبين في المشاركة إلى الاطلاع على الشروط والمعايير التفصيلية عبر الرابط المخصص للجائزة، مؤكدة أهمية الالتزام بالضوابط الأكاديمية والفنية المعتمدة لضمان قبول الأبحاث المقدمة.

وجاءت شروط هيكل البحث العلمي المقدم للجائزة مفصلة، حيث يجب أن يتضمن البحث عددا من العناصر الأساسية، تشمل صفحة الغلاف، المقدمة، الملخص التنفيذي، قائمة المحتويات، قائمة الأشكال، قائمة الجداول، فصول البحث، الاستنتاجات والتوصيات، قائمة المصطلحات، قائمة المراجع، إضافة إلى ملخص باللغة الإنجليزية، مع إمكانية إرفاق ملحقات عند الحاجة.

وأوضحت الوزارة أن صفحة الغلاف يجب أن تتضمن عنوان البحث بشكل واضح ومعبر عن المشكلة الرئيسية محل الدراسة، بينما يجب أن تحتوي المقدمة على تعريف موجز بموضوع البحث وأهميته، إلى جانب أهدافه، ومشكلة البحث والأسئلة التي يسعى للإجابة عنها، إضافة إلى مخطط تفصيلي لمحتوى الفصول، والقيمة العلمية التي سيضيفها البحث لقطاع النفط والغاز والطاقة، وأبرز النتائج والتوصيات المتوقعة.

كما يشترط أن يقدم الملخص التنفيذي فكرة شاملة عن أهداف البحث ومحتواه وأهم نتائجه، فيما يجب أن تتضمن قائمة المحتويات جميع العناوين الرئيسية والفرعية مع أرقام الصفحات، إضافة إلى قائمة الأشكال والجداول وفق نظام ترقيم محدد يعتمد على رقم الفصل.

وفي ما يتعلق بالفصول، أكدت الوزارة أن كل فصل يجب أن يبدأ بصفحة غلاف مستقلة تتضمن رقم الفصل وعنوانه، مع الالتزام بالمنهجية الأكاديمية المعتمدة في إعداد الدراسات البحثية.

كما اشترطت الجائزة تقديم ملخص باللغة الإنجليزية لا يتجاوز صفحتين أو 800 كلمة، بما يعزز من قابلية الأبحاث للمراجعة والتقييم على نطاق أوسع.

وتأتي هذه الجائزة في إطار دعم البحث العلمي في مجالات الطاقة، وتشجيع الكفاءات والباحثين على تقديم دراسات تسهم في تطوير قطاع النفط والغاز، ورفع مستوى السلامة والكفاءة التشغيلية في الصناعات البترولية المساندة.

للتسجيل من هنا.