ليبيا تشارك بـ«فعالية طبية» دولية في روسيا

دعت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الأطباء الشباب وطلبة الكليات الطبية في ليبيا إلى المشاركة بأبحاثهم وأوراقهم العلمية في المؤتمر الدولي الطبي السادس عشر لجراحي القولون والمستقيم والجهاز الهضمي، المقرر تنظيمه في مدينة موسكو خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر 2026، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة أن المؤتمر تنظمه الجمعية الروسية لجراحي القولون والمستقيم، ويقام في مجمع لومونوسوف للابتكارات العلمية بمدينة موسكو، ضمن فعاليات علمية متخصصة تجمع نخبة من الأطباء والباحثين في مجالات جراحة القولون والمستقيم والجهاز الهضمي.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن برنامج المؤتمر يتضمن جلسات نقاش طبية متخصصة، إلى جانب بث مباشر لعدد من العمليات الجراحية المعقدة، فضلًا عن تنظيم مسابقة مخصصة للأبحاث والأوراق العلمية المتميزة، تستهدف الأطباء الشباب وطلبة الكليات الطبية.

وحثت الوزارة الأطباء الشباب والطلبة الليبيين على تقديم أبحاثهم وأوراقهم العلمية المرتبطة بتخصصات المؤتمر، مؤكدةً أن المشاركة في هذا الحدث العلمي تسهم في تعزيز حضور ليبيا في المحافل الطبية الدولية، وفتح المجال أمام تبادل الخبرات والمعرفة مع متخصصين من مختلف الدول.

ويُعد المؤتمر الدولي لجراحي القولون والمستقيم والجهاز الهضمي من الفعاليات الطبية المتخصصة التي تركز على مناقشة أحدث التطورات في هذا المجال، واستعراض الدراسات والأبحاث العلمية، إلى جانب تبادل التجارب والخبرات بين الأطباء والباحثين المشاركين.

ودعت وزارة الصحة الراغبين في المشاركة إلى الاطلاع على تفاصيل برنامج المؤتمر وشروط المشاركة واستمارة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر، وصفحة مسابقة الأوراق العلمية، أو من خلال البريد الإلكتروني المخصص للتواصل.