فرق الإصحاح البيئي تواصل تعقيم المناطق المنكوبة

تواصل فرق الإصحاح البيئي أعمالها حتى اليوم الثلاثاء، في رش وتطهير وتعقيم المناطق المتضررة من الفيضانات والسيول التي ضربت المنطقة الشرقية مطلع سبتمبر الجاري، وذلك بناءً على تعليمات الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة.

وفقا لما أورده “المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية” تشمل أعمال فرق الإصحاح البيئي عمليات الرش والتطهير والتعقيم في أماكن انتشال الجثث والمقابر والمنازل المهجورة والشوارع والمباني العامة والمرافق الحيوية مثل المدارس والمستشفيات والميادين العامة.

وتهدف هذه الأعمال إلى الحفاظ على السلامة البيئية والوقاية من انتشار الأمراض في المناطق المتضررة.