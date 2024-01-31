فرنسا.. احتجاجات المزارعين تُحاصر المدن الرئيسية وأسواق الغذاء

اتسعت دائرة الحصار الذي يفرضه المزارعون في فرنسا، اليوم الأربعاء، رغم محاولات الحكومة تهدئة حراكهم الغاضب، الذي له امتداد في عدة دول أوروبية للتنديد بسياسات الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المزارعين قاموا منذ يوم الإثنين بإغلاق العديد من الطرق السريعة المؤدية إلى باريس بجراراتهم، مما تسبب في أزمة جديدة بعد عام من تعديل مثير للجدل لنظام التقاعد.

وصباح اليوم واصل المزارعون التقدم بجراراتهم لتطويق ليون (جنوب شرق)، ثالث مدينة في فرنسا، وإلى الشمال، انطلقت قافلة مزارعين متجهة من الجنوب الغربي نحو سوق رونجيس، أكبر سوق للمنتجات الطازجة في العالم والذي يزود المنطقة الباريسية بالإمدادات.

وأدت الأحداث المناخية القاسية وأنفلونزا الطيور وارتفاع أسعار الوقود وتدفق المنتجات الأوكرانية المعفاة من الرسوم الجمركية، إلى تنامي السخط بين المزارعين.

وفي شرق فرنسا، عند احد نقاط الاغلاق المئة التي احصتها السلطات، قالت جوانا ترو، وهي مزارعة حبوب ومربية مواشي شاركت في التعبئة “لا نريد بالضرورة أن نتلقى مساعدات، إننا نريد قبل كل شيء تعرفة مُرضية”.

وعلى الرغم من تدابير الدعم، بما في ذلك إلغاء الزيادة الضريبية على الديزل الزراعي وتقديم مساعدة لمنتجي النبيذ بقيمة 80 مليون يورو، إلا أن الحكومة فشلت في تهدئة الغضب وتحاول التحرك على الجبهة الأوروبية.

وقررت باريس الدخول في “مواجهة” مع المفوضية الأوروبية لمعارضة إبرام اتفاقية تجارية مع تكتل “ميركوسور” الذي يضم أبرز القوى التجارية في أميركا اللاتينية (البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي).

وأكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الأربعاء لقناة “سي نيوز” أن اتفاق التجارة الحرة مع دول زراعية مهمة “لا يعود بالفائدة على مربينا ولا يمكن ولا يجب التوقيع عليه في وضعه الحالي”.

وكانت باريس أعربت صراحة عن معارضتها لإبرام هذا الاتفاق التجاري، مما تسبب في توترات مع المفوضية الأوروبية المسؤولة عن المفاوضات التجارية للدول الأعضاء في التكتل.